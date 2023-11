Đoković na poti do rekorda uničil dva loparja: To mi veliko pomeni

Srbski teniški zvezdnik Novak Đoković bo še osmič v karieri sezono končal kot številka 1. Vendar se je moral 36-letnik za ta dosežek na zadnji stopnički na finalu ATP v Torinu krepko potruditi, saj je v uvodnem dvoboju zelene skupine šele po treh urah premagal mladega Danca Holgerja Runeja.

Nihče več ga ne more sklatiti z vrha

Đoković je tako že na uvodu Torina z zmago poskrbel, da ga nihče več ne more sklatiti z vrha svetovne lestvice, ne glede na razplet zaključnega turnirja sezone. Lastnik številnih rekordov je tako svojemu dolgemu seznamu dodal še enega: postal bo prvi igralec v zgodovini, ki bo na prvem mestu svetovne lestvice ATP okroglih 400 tednov.

Srb je med dvobojem uničil dva loparja. FOTO: Guglielmo Mangiapane/Reuters

»To mi res veliko pomeni. To je bil moj prvi cilj v mojem času tukaj v Torinu,« je dejal branilec naslova Đoković po prigarani zmagi: »Resnično sem si močno želel to današnjo zmago, da sem z njo pravzaprav spravil opico z mojega hrbta. Vse, kar pride zdaj, je zame le še bonus,« je dodal najboljši igralec na svetu.

Novak Đoković FOTO: Guglielmo Mangiapane/Reuters

Đoković je šele po 3:04 ure igre s 7:6 (4), 6:7 (1) in 6:3 premagal prvega tekmeca Runeja, na poti do zmage pa je uničil tudi dva svoja loparja. ko je na začetku tretjega niza izgubil servis, potem ko mu je ravno uspel brejk, je tako močno stopil na loparja, da sta se zlomila. Komaj 20-letnemu Runeju so v tretjem nizu pošle moči. Pred tem je Italijan Jannik Sinner v nedeljo v prvem krogu zelene skupine premagal Grka Stefanosa Cicipasa s 6:4 in 6:4.