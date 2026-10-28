Prvič po volitvah v Srbiji se je oglasil Novak Đoković

Srbski teniški zvezdnik Novak Đoković se je pred začetkom nastopov na teniškem turnirju v Baslu znašel tudi pred vprašanji, ki niso bila povezana s športom. Srbske novinarje je predvsem zanimal njegov pogled na volitve v Srbiji in vlogo študentskega gibanja, ki je v zadnjih dveh letih močno zaznamovalo družbeno in politično dogajanje v državi.

Štiriindvajsetkratni zmagovalec turnirjev za grand slam je bil v preteklosti že večkrat naklonjen študentskim zahtevam, tudi tokrat pa ni skrival spoštovanja do mladih, ki so vztrajali pri svojih prizadevanjih za spremembe. »Do študentov in mladih, ki se že dve leti spopadajo z ogromnimi pritiski, imam veliko spoštovanje. Kljub vsemu niso odstopili od svojih načel in prepričanj ter so pokazali veliko odločnost,« je po poročanju srbskega Telegrafa povedal Đoković.

Ob tem je poudaril, da je študentsko gibanje s svojo vztrajnostjo preseglo državne meje. Po njegovem mnenju so mladi s svojim ravnanjem vzbudili občudovanje tako v Srbiji kot v tujini. Precej bolj zadržan je bil Đoković ob vprašanju, kje je spremljal volilno dogajanje v Srbiji. Na to ni želel neposredno odgovoriti, je pa dal vedeti, da ga razplet veseli.

»Ne bi želel govoriti o tem. Trenutno se ukvarjam s športom in nekaterimi stvarmi, povezanimi z njim, zato se ne bi preveč spuščal v podrobnosti. Povedal bi le, da sem s takšnim razpletom zadovoljen, da sem ga v zadnjih nekaj letih ves čas podpiral in da jim želim vse najboljše,« je dejal srbski teniški as.

Njegove besede so pritegnile pozornost tudi zaradi njegovega položaja v srbski javnosti. Đoković je eden najbolj prepoznavnih Srbov na svetu, zato imajo njegove izjave o družbenem dogajanju precejšnjo odmevnost. Čeprav je študentom že večkrat izrazil podporo, se praviloma izogiba podrobnejšemu opredeljevanju do strankarskopolitičnih vprašanj.

Po dolgem času nazaj v Baslu

Politična vprašanja so sicer le del dogajanja ob Đokovićevi vrnitvi v Basel, kjer nastopa prvič po 15 letih. Na švicarskem turnirju je naslov osvojil leta 2009, tokrat pa ga v uvodnem dvoboju čaka Francoz Ugo Humbert.

Srbski veteran je poudaril, da ga pri nadaljevanju kariere še vedno najbolj motivirajo največji turnirji. Njegova želja ostaja osvojitev 25. naslova za grand slam, vendar ob tem vse več pozornosti namenja družinskemu življenju.

»Nočem zamuditi pomembnih trenutkov, saj sem bil v preteklosti zaradi tenisa veliko odsoten,« je pojasnil Đoković, ki želi v prihodnje najti ustrezno ravnotežje med tekmovalnimi ambicijami in časom z ženo ter otrokoma.