Ko pride Lionel Messi, je med navijači tudi Novak Đoković

Srb Novak Đoković in Poljakinja Iga Šwiatek še vedno zanesljivo vodita na teniški lestvici ATP in WTA. Đoković je 414. teden na vrhu lestvice ATP začel v Los Angelesu, kjer v družbi slavnega rojaka in nekdanjega košarkarja Vladeta Divca ni izpustil priložnosti, da si ne bi ogledal športnega vrhunca v mestu angelov med Los Angelex Galaxy in Interjem iz Miamija z Lionelom Messijem v glavni vlogi. Najboljši nogometaš na svetu je tudi dosegel izenačujoči gol v sodnikovem dodatku (1:1).

Zaostanek Španca Carlosa Alcaraza se je po njegovih težavah s poškodbo povečal na 1050 točk.

Šwiatek ima 10.105 točk oziroma 1380 več od drugouvrščene Belorusinje Arine Sabalenka. Tretja je Američanka Coco Gauff s 6975 točkami. Najboljša Slovenka Kaja Juvan je zadržala 108. mesto.

Šwiatek je začela svoj 92. teden na vrhu lestvice WTA, prejšnji teden je imela v Dubaju priložnost še povečati prednost, a je po presenetljivem porazu proti ruski kvalifikantki Ani Kalinski izpadla v polfinalu.

Od preostalih Slovenk je Tamara Zidanšek izgubila štiri mesta in je 114., Veronika Erjavec je 190, Dalila Jakupović 214., Polona Hercog pa 219.

Slovenci so daleč od najboljših mest, najvišje sta Blaž Rola in Bor Artnak, ki sta edina v prvi tisočerici. Rola je 446., Artnak pa 489. igralec sveta.