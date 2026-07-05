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Tenis

Novi mejnik Đokovića, ki si je prislužil tudi opozorilo sodnika, šok za št. 1

Ruski kvalifikant Roman Safiullin v osmini finala turnirja v Wimbledonu nudil presenetljivo dober odpor srbskemu teniškemu šampionu. Uspešna tudi slovenska upa.
Novak Đoković je dosegel nov mejnik. FOTO: Toby Melville/Reuters
Galerija
Novak Đoković je dosegel nov mejnik. FOTO: Toby Melville/Reuters
Miha Šimnovec
5. 7. 2026 | 20:15
5. 7. 2026 | 20:37
4:30
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Sanje Novaka Đokovića o osvojitvi 25. lovorike na turnirjih za grand slam so še vedno žive. Srbski teniški šampion se je prebil v četrtfinale spektakla v Wimbledonu, potem ko je danes po treh urah in 25 minutah s 7:6 (8:6), 6:3, 3:6 in 6:3 strl odpor Rusa Romana Safiullina.

Ob tem je 39-letni Beograjčan dosegel še en mejnik v svoji izjemni karieri, saj je postal najuspešnejši igralec v zgodovini tega tekmovanja po številu posamičnih zmag (106). Z njo je prehitel legendarnega Švicarja Rogerja Federerja, ki je na osrednjem igrišču v Londonu zbral 105 zmag. 

A pot do zgodovinskega dosežka ni bila tako gladka, kot bi lahko sklepali po končnem izidu. Ruski kvalifikant, tačas 132. igralec sveta, je v uvodnem nizu presenetil velikega favorita z drzno in napadalno igro. Ušel je že s 5:2 in imel pri vodstvu 5:3 na voljo dve zaključni žogici za osvojitev prvega niza. Đoković se je rešil iz zahtevnega položaja, izenačil in nato po napeti podaljšani igri vendarle prišel do vodstva.

Hčerka Tara se je takole veselila zmage očeta Novaka Đokovića. FOTO: Toby Melville/Reuters
Hčerka Tara se je takole veselila zmage očeta Novaka Đokovića. FOTO: Toby Melville/Reuters

Že 9. zaporedna in skupno 17. uvrstitev v četrtfinale Wimbledona

Pridobljena samozavest se je poznala v drugem nizu, ko je srbski as precej zanesljiveje serviral in tekmecu prepustil le malo priložnosti. A tudi tokrat ni ohranil visoke ravni igre skozi celoten dvoboj. V tretjem nizu se je znova znašel v težavah, storil precej neizsiljenih napak, večkrat glasno izražal nezadovoljstvo nad svojo predstavo in si prislužil tudi opozorilo sodnika.

Safiullin je izkoristil padec v igri sedemkratnega zmagovalca Wimbledona, osvojil tretji niz in v četrtem medsebojnem obračunu z Novakom prvič dobil niz. Kljub temu presenečenja ni bilo. Izkušeni Beograjčan je v četrtem nizu znova prevzel pobudo, ostal zbran v odločilnih trenutkih in zanesljivo pripeljal dvoboj do konca.

»Preživel, da bom uspel. Upam, da mi bo to prineslo (končni) uspeh,« si je po rekordni zmagi zaželel Đoković, za katerega je bila to že deveta zaporedna uvrstitev v četrtfinale Wimbledona in skupno sedemnajsta v karieri. Obenem ostaja na turnirjih za veliki slam neporažen proti kvalifikantom – po 33 takšnih dvobojih še ni doživel poraza.

Zmagi za Šeška in Suljića

Slovenska sedemnajstletnika Žiga Šeško in Svit Suljić sta s prepričljivima zmagama začela nastope na mladinskem turnirju za grand slam v Wimbledonu. Šeško je s 6:4 in 6:4 premagal Američana Vihaana Reddyja, Suljić pa  s 6:3 in 6:2 njegovega rojaka Safirja Azama.

Na poti do morebitne osme lovorike na londonski travi zdaj Đokovića čaka zahtevnejša ovira. V četrtfinalu se bo pomeril z boljšim iz dvoboja med Kanadčanom Felixom Augerjem-Aliassimom in Špancem Alejandrom Davidovichem Fokino. Če bo želel nadaljevati lov na novo lovoriko in dodatno utrditi svoj položaj med največjimi teniškimi igralci v zgodovini, bo moral prikazati precej bolj prepričljivo predstavo kot proti neugodnemu Safiullinu.

Naomi Osaka je presenetila Arino Sabalenka. FOTO: Andrew Couldridge/Reuters
Naomi Osaka je presenetila Arino Sabalenka. FOTO: Andrew Couldridge/Reuters

Osaka presenetila Sabalenko

Naomi Osaka je poskrbela za eno od največjih presenečenj v osmini finala Wimbledona. Japonka je s 6:2 in 7:6 (7:2) ugnala prvo igralko sveta Arino Sabalenko in se prvič v karieri uvrstila v četrtfinale londonskega turnirja. S tem je Belorusinji preprečila nadaljevanje lova na prvo lovoriko v Wimbledonu. Po zmagi je Osaka poudarila, da ji uspeh na osrednjem igrišču pomeni nekaj posebnega, ob tem pa se je posebej zahvalila svoji materi, ki jo med turnirjem razvaja z domačo japonsko hrano. Osaka in Sabalenka sta doslej osvojili po štiri naslove na turnirjih za veliki slam – obe po dvakrat na odprtem prvenstvu Avstralije in ZDA.

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