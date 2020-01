Novi mejnik na športni poti Dominica Thiema

Rafael Nadal je pomahal v slovo svojim navijačem. FOTO: Reuters

Melbourne – Avstrijski teniški igralec, ki na lestvici ATP zaseda peto mesto, je postavil nov mejnik na svoji športni poti. Z zmago nad favoriziranim španskim asom in št. 1 na svetus 7:6 (3), 7:6 (4), 4:6 in 7:6 (6) se je prvič uvrstil v polfinale odprtega prvenstva Avstralije.»Celotni dvoboj je bil na visoki ravni. V določenih trenutkih sem imel morda tudi srečo, ki pa je nujno potrebna za zmago nad legendo tega športa. Podoben obračun sva imela tudi leta 2018 v New Yorku; takrat sem tesno izgubil, tokrat pa sem imel srečo na svoji strani,« se je veselil Thiem, ki se bo v polfinalu spoprijel zNemec je bil včeraj v četrtfinalu z 1:6, 6:3, 6:4 in 6:2 boljši od Švicarja. V ženski konkurenci sta se v polfinale prebili Romunka(po zmagi s 6:1 in 6:1 nad Estonko) in Španka, ki je s 7:5 in 6:3 ugnala Rusinjo