Ob sladki Karolini se je počutil kot doma v Avstriji

Ljubljana – Dominic Thiem je spisal novo poglavje v zgodovini tenisa. Kot prvi Avstrijec se je namreč prebil v sklepno dejanje odprtega prvenstva Avstralije, v katerem se bo pojutrišnjem (z začetkom ob 9.30) v dvoboju za lovoriko na uvodnem turnirju leta za veliki slam postavil po robu favoriziranemu Srbu Novaku Đokoviću.



V polfinalu je Thiem s 3:6, 6:4, 7:6 (3) in 7:6 (4) strl odpor Nemca Alexandra Zvereva. »Vzdušje je res enkratno, morda sem tudi zaradi tega začel nekoliko bolj živčno, kar je znal Alexander izkoristiti,« je 26-letni as iz Dunajskega Novega mesta iskal vzroke za slabši začetek in del krivde pripisal tudi izčrpavajočemu več kot štiriurnemu četrtfinalnemu obračunu s španskim šampionom Rafaelom Nadalom.



»Potreboval sem kar nekaj časa, da sem si opomogel. Bilo je zelo naporno, borila sva se za sleherno žogo, izmenjave so bile dolge,« se je ozrl k sredini zmagi nad »Rafo« in se vrnil k dvoboju z Zverevom. »Raven igre, ki sva jo prikazala, je bila znova vrhunska, odločale so malenkosti. Bilo je več ključnih trenutkov, mednje zagotovo spada tudi tretji niz,« se je spomnil mojster podaljšane igre.

Želodec se mu je malo uprl

»Tiebreak« je po novem verjetno ena od njegovih ljubših besed, v zadnjih dveh obračunih je v svojo korist odločil vseh pet, tri proti Nadalu in dva proti Zverevu. »Že, že, a ne smemo pozabiti, da sem prvo podaljšano igro na tem turnirju proti Alexu Boltu v drugem krogu izgubil,« je opozoril avstrijski zvezdnik, ki mu je med včerajšnjim dvobojem po manjših težavah z želodcem (»Kdo ve, morda ni bil pripravljen na napore in se je malo uprl.«) nasmeh na obrazu pričarala tudi uspešnica »Sweet Caroline« legendarnega Neila Diamonda.



»V tistih trenutkih sem se počutil kot doma na enem od smučišč, saj to pesem vrtijo neprestano. Všeč mi je,« je razkril Dominic in o prijatelju Zvereva dejal, da je izvrsten igralec. »Če sem iskren, bi lahko zmagal tudi Alexander, tako izenačena sva bila. Ne vem, kaj je jeziček na tehtnici prevesilo na mojo stran, morda so odločile izkušnje. A brez skrbi: Zverev ima komaj 22 let in zagotovo ne bomo več dolgo čakali, ko bo prvič zaigral v finalu turnirja za veliki slam,« je prepričan Thiem.



Za konec je spregovoril še o jutrišnjem sklepnem dejanju, v katerem se bo udaril z Đokovićem. »Neverjetno! Potem ko sem premagal legendarnega Rafo, se bom pomeril še z Novakom, kraljem Avstralije. Poskušal bom ostati potrpežljiv, trudil se bom dati vse od sebe in si prizadeval za zmago,« je sklenil avstrijski as, ki je na svetovni lestvici ATP peti, tri mesta za 32-letnim Srbom. V medsebojnih dvobojih s 6:4 v zmagah vodi Đoković, toda zadnja dva je dobil Thiem.