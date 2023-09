Ob treh mušketirjih je Carlos Alcaraz d'Artagnan

V nadaljevanju preberite:

Teniški svet je kot tisti v romanu francoskega pisatelja Alexandra Dumasa starejšega. Namreč trije mušketirji (Athos, Porthos in Aramis) so Novak Đoković, Rafael Nadal in Roger Federer, mladi d'Artagnan, ki se jim je pridružil, je Carlos Alcaraz. Sicer je na odprtem prvenstvu ZDA od treh mušketirjev dejaven le Đoković, a »sabljanja« je več kot dovolj.