Obisk v bolnišnici je sprožil preplah med navijači

Prvi teniški igralec sveta Jannik Sinner je z današnjim obiskom bolnišnice v Milanu sprožil nemir. Italijan je zjutraj obiskal kliniko Physioclinic in tam ostal približno štiri ure. Ko je v spremstvu štirih članov svoje ekipe kliniko zapustil nasmejan, so se oddahnili številni privrženci Južnega Tirolca in jim je pojasnil razlog za obisk. Šlo je za načrtovane preglede in fizioterapevtske ocene pred odhodom v ZDA, kjer bo igral na trdih podlagah. Pregledal ga je zdravnik Piero Volpi, nekdanji dolgoletni zdravnik nogometnega Interja.

Po poročanju italijanskih medijev so bili pregledi lahko povezani tudi z manjšim nelagodjem v desnem kolenu. Sinnerja so prejšnji teden med obiskom zdravstvenega centra J Medical v Torinu opazili z obližem na tem delu noge, vendar za zdaj nič ne kaže na resnejšo poškodbo. Namen pregledov je bil predvsem spremljanje zdravstvenega stanja in pravočasno ukrepanje ob morebitnih manjših preobremenitvah.

Sinner že dlje časa veliko pozornosti namenja preventivi in skrbi za telesno pripravljenost. V zadnjih mesecih je podobne preglede opravljal tudi v Monte Carlu, kjer ima svojo bazo, saj želi v drugi del sezone vstopiti optimalno pripravljen.

Sinner naj bi v ZDA odpotoval 9. t. m., prvi cilj pa bo turnir serije masters 1000 v Cincinnatiju, ki mu bo sledil še zadnji turnir za veliki slam v sezoni, odprto prvenstvo ZDA. Lansko leto je Italijana v finalu premagal njegov največji tekmec Carlos Alcaraz. Po zmagi v Wimbledonu bo Italijan skušal uspešno nadaljevati sezono tudi na trdi podlagi, na kateri je v zadnjih letih dosegel nekaj največjih uspehov. V New Yorku je bil zmagovalec leta 2024, skupaj pa je 24-letni igralec osvojil že pet velikih slamov.