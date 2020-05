Od besed k dejanjem

Ljubljana

Letos je teniška karavana od velikih slamov igrala le v Avstraliji, kjer je bil zmagovalec št. 1 na lestvici ATP Novak Đoković. FOTO: AFP

- Vodilne mednarodne teniške zveze ITF, ATP in WTA ter prireditelji štirih turnirjev za grand slam v Avstraliji, Franciji, Veliki Britaniji in ZDA so ustanovili poseben denarni sklad v vrednosti 5,3 milijona evrov. Pobudo o tem so že pred časom sprožili najboljši teniški igralci. Denarna sredstva bodo namenili za pomoč igralkam in igralcem, ki jih je najbolj prizadela epidemija novega koronavirusa.Teniška združenja so v skupni izjavi za javnost zapisala, da bodo denarna sredstva namenili vsem teniškim igralcem in igralkam, ki so se po prekinitvi vseh tekmovalnih dejavnosti na mednarodni sceni znašli v finančnih težavah.Teniška sezona je zaradi epidemije novega koronavirusa prekinjena vsaj do 13. julija, po nekaterih ocenah pa vsaj 800 teniških igralcev in igralk potrebuje finančno pomoč.Letošnja teniška sezona je prekinjena od začetka marca, nekateri najbolj pomembni turnirji na svetu, kot je za grand slam v Wimbledonu, pa so že odpovedani.Odprto prvenstvo Francije v Parizu so z maja prestavili na konec septembra, odprto prvenstvo ZDA pa je zaradi slabe zdravstvene slike v New Yorku še vedno pod velikim vprašajem. Končna odločitev o usodi Flushing Meadowsa bo padla sredi junija.Edini veliki turnir za grand slam v začetku leta v avstralskem Melbournu se je končal z zmagoslavjem Srba, v ženski konkurenci je slavila v Rusiji rojena Američanka