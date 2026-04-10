Od Tamarinega krika bolečine do Veronikine zmage

Po prvem dnevu tekme Slovenk in Špank v Portorožu izid 1:1. Zaradi močnega zvina gležnja predčasen konec za Tamaro Zidanšek.

Prvi dan dvoboja ženskih teniških reprezentanc Slovenije in Španije je potrdil, kako nepredvidljive so športne zgodbe. Izid 1:1 prinaša popolno negotovost v pričakovanju sobotnega nadaljevanja in tako tudi končnega razpleta, že za uvod pa smo doživeli dramo – Tamara Zidanšek je morala predčasno prekiniti svoj nastop zaradi zvina gležnja. Tekma s Španijo je tako za njo končana, slovenska zvezna kapetanka Maša Zec Peškirič bo tako za sobotni del morala na novo sestaviti spored nastopov. Že uvodni dvoboj dvodnevne tekme Slovenija – Španija je napovedal zelo izenačeno in negotovo dogajanje v tem zadnjem kvalifikacijskem situ za uvrstitev na finalni turnir ekipnega svetovnega prvenstva v tenisu, ki je bil vrsto let znan kot pokal fed, od leta 2020 pa se imenuje pokal Billie Jean King. V ...