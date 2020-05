Odprto prvenstvo ZDA novembra v Indian Wellsu?

New York – Čeprav je pred nekaj dnevi teniška zveza ZDA naznanila, da namerava US Open izpeljati po predvidenem sporedu in v običajnem terminu, konec avgusta in v začetku septembra, je zdaj njen direktor Michael Dowse v pogovoru za revijo Inside Tennis izjavil, da resno razmišlja o drugih možnostih. Ena naj bi bila Indian Wells v novembru.



»To možnost imamo na mizi, vendar dokončne odločitve še nismo sprejeli. Karkoli bomo določili, bo to v sodelovanju z lastnikoma turnirja, ATP in WTA,« je dejal Dowse.

Kalifornijska puščava logična rešitev

Odprto prvenstvo ZDA se bo s kvalifikacijami predvidoma začel 24. avgusta, a glede na to, da je njegov gostitelj New Yorku, ki je najbolj prizadeto območje ZDA zaradi novega koronavirusa, je zelo verjetno, da bi se moral turnir odvijati brez gledalcev. To seveda teniški zvezi ZDA ne ustreza, zato je Indian Wells, ki je drugi največji teniški kompleks v ZDA in ki leži v puščavi v Kaliforniji, logična rezervna različica.



»Želimo izpeljati turnir in pripravljeni smo povečati število testiranj. Naš cilj je poskrbeti za zdravje vseh igralcev in drugih udeležencev turnirja, hkrati pa turnir izpeljati ob ustrezni finančni konstrukciji,« je dodal Dowse.