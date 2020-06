Odšel na odmor, ker želi biti pri 39 letih pripravljen na višji ravni

Ljubljana - Švicarski teniški as Roger Federer je danes prek družbenih omrežij objavil, da bo izpustil celotno sezono 2020 in se osredotočil na dobro pripravo za prihodnje leto. Razlog je artroskopija desnega kolena, ki jo je opravil pred tedni, je zapisal 38-letni Federer v pismu navijačem.



Rekorder po številu zmag na turnirjih za veliki slam je v izjavi na Twitterju zapisal: »Vzel si bom potreben čas, da bom dobro okreval in se na igrišča vrnil 100-odstotno pripravljen na najvišji ravni.«



»Pogrešal bom svoje navijače in turnejo ATP, vendar pa se že zdaj veselim, da se bomo spet videli na začetku sezone 2021,« je še zapisal po Forbesu najbolje plačan športnik tega leta.