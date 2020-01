Ogromno neizkoriščenih priložnosti

Melbourne – Brez presežka se je OP Avstralije končalo za slovenske teniške igralce v posamični konkurenci. Roko na srce tega pri ženskah niti ni bilo moč pričakovati, saj so imele Polona Hercog, Tamara Zidanšek in kvalifikantka Kaja Juvan zelo težke tekmice v 2. oziroma 1. kolu, drugačna je bila zgodba z Aljažem Bedenetom. Ljubljančan je imel priložnost, da bi se tudi na velikem slamu, ki mu najmanj ustreza, prebil med 32, a je ni izkoristil. S 7:5, 6:3, 6:2 ga je namreč ugnal Ernests Gulbis.



Aljaž Bedene bo lahko v rubriko zamujenih priložnosti dodal še eno črtico. Po prvotni projekciji žreba bi se namreč moral v 2. kolu pomeriti z dvajsetim nosilcem Felixom Auger-Aliassimom, a mu je na nasprotni strani Gulbis, nekdaj resda že deseti igralec sveta, zmagovalec šestih turnirjev ATP in polfinalist Roland Garrosa 2014, ki pa je še veliko bolj znan po tem, da še zdaleč ni dosegel, kar bi lahko s svojim izjemnim talentom. Ta čas je tako 256. na svetovni lestvici, v zadnjih štirih letih je v glavnih žrebih turnirjev ATP dobil skupaj 28 dvobojev, izgubil pa jih je 45. V Melbournu je seveda moral v kvalifikacije, zmago nad kanadskim najstnikom v uvodni partiji pa potrdil še proti Bedenetu.



V dvoboju, ki ga je zmotil tudi dež, je Latvijec prikazal nekaj dobrega tenisa, saj seveda ni pozabil igrati, a Slovenec je imel svoje priložnosti. Tako si je priigral osem točk za break, eno manj od tekmeca, a kaj ko ni izkoristil niti ene, Gulbis pa štiri, kar mu je prineslo prvo uvrstitev v 3. kolo OP Avstralije. »Imel sem ogromno priložnosti, a niti ene nisem izkoristil. Zadovoljen sem s svojo igro, sploh glede na to, da mi igrišča v Avstraliji ne ustrezajo. Počutil sem se v redu, ampak se je poznalo, da sem imel v torek zelo dolg dvoboj,« je ocenil Bedene, ki je sicer med obema posamičnima dvobojema odigral tudi 1. kolo dvojic ...

Blizu top 50

Z uvodnim mesecem se je sicer na svetovni lestvici že povsem približal petdeseterici – ta čas kaže, da bo po koncu OP Avstralije na 51. mestu –, za še večji napredek v svetovnem zaporedju pa se je letos odločil za drugačno nadaljevanje sezone po uvodnem turnirju za grand slam. Februarja namreč ne bo potoval v Južno Ameriko, ampak bo igral v Montpellieru, Rotterdamu in Marseillu, marca pa bo po štirih letih spet zaigral tudi na turnirju iz serije masters v Indian Wellsu ter s tem skupaj z Miamijem na znamenitem sončnem dvojčku.



Četrti dan v Melbournu ni prinesel presenečenj, se je pa peti nosilec Dominic Thiem, ki v novi sezoni sodeluje tudi s Thomasom Mustrom, kar pet nizov mučil z avstralskim povabljencem Alexom Boltom, medtem ko je mini osebno zmago dosegel Aleksander Zverev. Šele tretjič v karieri se je namreč nekdanji tretji igralec sveta v 3. kolo turnirja za veliki slam prebil brez izgubljenega niza ... Zanj je to še toliko pomembneje, ker je na začetku sezone na pokalu ATP doživel tri poraze v terh dvobojih. »Vsekakor je tole veliko bolje. Prejšnji teden sem bil po šest, sedem ur na dan na igrišču, delal na vsem, kar ni delovalo,« je pojasnil Zverev, ki bo od vsake zmage v Melbournu 10.000 dolarjev namenil za žrtve uničujočih požarov, če bo turnir osvojil, pa bo podaril celotni znesek – dobra 2,5 milijona evrov.



Rezultati: 2. kolo, moški – Gulbis (Lat) : Bedene (Slo) 7:5, 6:3, 6:2, Nadal (Špa, 1) : Del Bonis (Arg) 6:3, 7:6 (4), 6:1, Medvedjev (Rus, 4) : Martinez (Špa) 7:5, 6:1, 6:3, Thiem (Avs, 5) : Bolt (Avst) 6:2, 5:7, 6:7 (5), 6:1, 6:2, A. Zverev (Nem, 7) : Gerasimov (Blr) 7:6 (5), 6:4, 7:5, Monfils (Fra, 10) : Karlović (Hrv) 4:6, 7:6 (8), 6:4, 7:5, Goffin (Bel, 11) : Herbert (Fra) 6:1, 6:4, 4:6, 1:6, 6:3, Wawrinka (Švi, 15) : Seppi (Ita) 4:6, 7:5, 6:3, 3:6, 6:4, Hačanov (Rus, 16) : Ymer (Šve) 6:2, 2:6, 6:4, 3:6, 7:6 (8), Rubljov (Rus, 17) : Sugita (Jap) 6:2, 6:3, 7:6 (5), Kyrgios (Avst, 23) : Simon (Fra) 6:2, 6:4, 4:6, 7:5, Fritz (ZDA, 29) : Anderson (JA) 4:6, 6:7 (5), 7:6 (4), 6:2, 6:2; ženske – Ka. Pliškova (Češ, 2) : Siegemund (Nem) 6:3, 6:3, Halep (Rom, 4) : Dart (VB) 6:2, 6:4, Benčič (Švi, 6) : Ostapenko (Lat) 7:5, 7:5, Bertens (Niz, 9) : Rodionova (Avst) 6:3, 7:5, Kerber (Nem, 17) : Hon (Avst) 6:3, 6:2, Vekić (Hrv, 19) : Cornet (Fra) 6:4, 6:2.