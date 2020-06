Okuženi Dimitrov še naprej na seznamu

Kitzbühel - Hrvaški teniški igralec Borna Ćorić, ki je bil pozitiven na koronavirus na jadranski turneji Adria Tour, zagotovo ne bo nastopil na bližnjem ekshibicijskem turnirju Thiems7, ki se bo v Kitzbühelu začel 7. julija. Zato pa je še vedno na seznamu igralcev Bolgar Grigor Dimitrov, prvi, ki je med jadransko turnejo razkril pozitiven test.



Dimitrov je še vedno na seznamu povabljencev avstrijskega igralca Dominica Thiema, ki soogranizira turnir, medtem pa bo Čorićevo mesto zasedel Nemec Jan-Lennard Struff.



A to še ne pomeni, da bo Dimitrov v Avstriji tudi nastopil, saj bodo organizatorji pred nastopom zahtevali negativen test, poroča avstrijska agencija Apa.

Še dva iz deseterice

Ćorić je bil ob Dimitrovu ter srbskih igralcih Novaku Đokoviću in Viktorju Troickemu pozitiven na jadranski turneji, ki se je zaradi številnih okužb s covidom-19 končala predčasno.



Poleg tretjega igralca sveta Thiema bosta na Tirolskem nastopila še dva iz najboljše deseterice, Italijan Matteo Berrettini (8. z lestvice ATP) in Francoz Gael Monfils (9.). Na seznamu so še Rusi Andrej Rubljev (14.), Karen Hačanov (15.) in Dimitrov (19.) ter Nemec Struff (34.).



Turnir ima nagradni sklad 300.000 evrov, v skladu s protikoronskimi ukrepi pa si ga bo lahko ogledalo 500 gledalcev.