Novo presenečenje, izpadla pariška kraljica

Velikih presenečenj na drugem teniškem turnirju za veliki slam v sezoni ni konec. Poslovila se je štirikratna nekdanja prvakinja Roland Garrosa Iga Šwiatek. Poljakinja, ki je prav danes praznovala 25. rojstni dan, je izpadla v osmini finala OP Francije. Tretjo nosilko je v dveh nizih s 7:5, 6:1 izločila 15. nosilka iz Ukrajine Marta Kostjuk.

Triindvajsetletna Kostjukova ni bila favoritinja dvoboja. Je pa v Pariz prišla z izjemno popotnico. Pred Roland-Garrosom je slavila na turnirju serije WTA 1000 v Madridu, s čimer je vpisala dosežek kariere. Tega lahko zdaj še popravi. Na turnirju za grand slam v Parizu bo prvič zaigrala v četrtfinalu. Leta 2024 je bila že v četrtfinalu OP Avstralije, ko jo je izločila Američanka Coco Gauff.

V osmini finala je dosegla izjemen uspeh. Izločila je nekdanjo številko 1 ženskega tenisa, šestkratno zmagovalko turnirjev za veliki slam. Petindvajsetletna Poljakinja Šwiatkova bo ostala pri štirih lovorikah na pariškem pesku, kjer je slavila v letih 2020, 2022, 2023 in 2024.

Iga Šwiatek je izpadla. FOTO: Stephane Mahe/Reuters

Z njenim izpadom se je še podaljšal seznam nosilcev, ki so z letošnjega najbolj prestižnega turnirja na pesku poslovili prezgodaj. Na tem seznamu so srbski teniški igralec Novak Đoković, ki mu je brazilski najstnik Joao Fonseca preprečil naskok na 25. grand slam krono, prvi igralec sveta Italijan Jannik Sinner, lanska zmagovalka Roland-Garrosa pri posameznicah Gauffova, nekdanji prvi teniški igralec sveta Rus Danil Medvedjev.

Kostjukovaše ni zaigrala v polfinalu turnirjev za grand slam med posameznicami, vendar pa Ukrajinka letos še ni izgubila dvoboja na pesku, niz neporaženosti na peščenih igriščih je podaljšala na 16 obračunov. »Še vedno sem v šoku,« je Kostjukova povedala v intervjuju na osrednjem igrišču Philippe Chatrier.

»Da sem premagala tako neverjetno igralko, ki je tukaj zmagala štirikrat, sem proti njej izgubila trikrat, ji nikoli doslej nisem vzela niti enega niza, še vedno ne morem verjeti,« je dejala Kostjukova. »Mislim, da je najpomembnejša stvar, ki sem jo počela, to, da sem preprosto poskušala uživati. Zbudila sem se danes zjutraj in pomislila, kako neverjeten dan me čaka, da igram na Chatrierju proti Igi.«

Šwiatkova je spomladi zamenjala trenerja, da bi ustavila zdrs, in pripeljala nekdanjega trenerja Rafaela Nadala in Emme Raducanu, Francisca Roiga, vendar njene težave ostajajo in to je njen prvi poraz na pariški pesku od njenega debija leta 2019.

Kostjukova je turnir začela v solzah, ko je na igrišču razkrila, da se je njen družinski dom v Kijevu za las izognil katastrofi in zadetku ruske rakete.