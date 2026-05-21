Erjavčeva ni imela sreče pri žrebu

Najvišjeuvrščena slovenska igralka na teniški lestvici WTA Veronika Erjavec ni imela sreče pri žrebu odprtega prvenstva Francije v Roland-Garrosu. Ples kroglic ji je v prvem krogu namenil drugo igralko sveta in zmagovalko prvega letošnjega grand slama v Avstraliji Kazahstanko Jeleno Ribakino.

Erjavčeva je edina Slovenka v glavnem žrebu Roland-Garrosa, saj Tamara Zidanšek in Kaja Juvan nista bili uspešni v kvalifikacijah. Obe sta izpadli v drugem krogu.

Žreb je hkrati določil, da Jannik Sinner in Novak Đoković nista na isti strani razpredelnice, kar pomeni, da se ne moreta srečati pred finalom. Italijan, ki je ob odsotnosti branilca naslova Carlosa Alcaraza prvi favorit za končno zmago, bo turnir začel proti 165. igralcu na lestvici ATP, domačinu Clementu Taburju. Na papirju ga prvi resni izziv čaka v četrtfinalu, kjer bi se lahko srečal z Američanom Benom Sheltonom, v polfinalu pa je njegov morebitni tekmec Rus Danil Medvedjev.

Srb bo naskok na rekordni 25. grand slam začel proti Francozu Giovanniju Mpetshiju Perricardu, v polfinalu pa ga lahko čaka Nemec Alexander Zverev.

V ženski konkurenci bo naslov branila Coco Gauff, ki je uvrščena v isto polovico žreba kot prva igralka sveta Arina Sabalenka, kar pomeni, da ne more priti do ponovitve lanskega finala. Američanka bo tekmovanje začela proti rojakinji Taylor Townsend, Belorusinjo pa za začetek čaka Španka Jessica Bouzas Maneiro.

Turnir v Parizu se bo začel v nedeljo, 24. maja, udeleženci pa si bodo razdelili nekaj več kot 61 milijonov evrov. Prvi krog v konkurenci posameznikov je vreden 87.000 evrov, zmagovalca pa bosta prejela po 2,8 milijona evrov.