Tenis

Erjavčeva ni imela sreče pri žrebu

Naša najboljša igralka se bo v 1. kolu Roland-Garrosa srečala s številko 2 Jeleno Ribakino. Jannik Sinner in Novak Đoković se ne moreta srečati pred finalom.
Š. R., STA
21. 5. 2026 | 16:46
Najvišjeuvrščena slovenska igralka na teniški lestvici WTA Veronika Erjavec ni imela sreče pri žrebu odprtega prvenstva Francije v Roland-Garrosu. Ples kroglic ji je v prvem krogu namenil drugo igralko sveta in zmagovalko prvega letošnjega grand slama v Avstraliji Kazahstanko Jeleno Ribakino.

Erjavčeva je edina Slovenka v glavnem žrebu Roland-Garrosa, saj Tamara Zidanšek in Kaja Juvan nista bili uspešni v kvalifikacijah. Obe sta izpadli v drugem krogu.

Črn dan za Slovenki

Žreb je hkrati določil, da Jannik Sinner in Novak Đoković nista na isti strani razpredelnice, kar pomeni, da se ne moreta srečati pred finalom. Italijan, ki je ob odsotnosti branilca naslova Carlosa Alcaraza prvi favorit za končno zmago, bo turnir začel proti 165. igralcu na lestvici ATP, domačinu Clementu Taburju. Na papirju ga prvi resni izziv čaka v četrtfinalu, kjer bi se lahko srečal z Američanom Benom Sheltonom, v polfinalu pa je njegov morebitni tekmec Rus Danil Medvedjev.

Srb bo naskok na rekordni 25. grand slam začel proti Francozu Giovanniju Mpetshiju Perricardu, v polfinalu pa ga lahko čaka Nemec Alexander Zverev.

V ženski konkurenci bo naslov branila Coco Gauff, ki je uvrščena v isto polovico žreba kot prva igralka sveta Arina Sabalenka, kar pomeni, da ne more priti do ponovitve lanskega finala. Američanka bo tekmovanje začela proti rojakinji Taylor Townsend, Belorusinjo pa za začetek čaka Španka Jessica Bouzas Maneiro.

Turnir v Parizu se bo začel v nedeljo, 24. maja, udeleženci pa si bodo razdelili nekaj več kot 61 milijonov evrov. Prvi krog v konkurenci posameznikov je vreden 87.000 evrov, zmagovalca pa bosta prejela po 2,8 milijona evrov.

Več iz teme

Novice  |  Svet
Pridruževanje Ukrajine EU

Merz za poseben status Ukrajine in varnostno klavzulo

Nemški kancler s predlogom o delnem članstvu države v Evropski uniji zarisuje novo obrambno-varnostno podobo stare celine.
Barbara Zimic 21. 5. 2026 | 18:20
Barbara Zimic 21. 5. 2026 | 18:20
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Giro d'Italia

Segaert z drznim napadom prelisičil šprinterje

Belgijec Alec Segaert je z drznim samostojnim napadom ukanil šprinterje in slavil prvo zmago na Giru. Eulalio povečal prednost pred Vingegaardom.
21. 5. 2026 | 17:51
21. 5. 2026 | 17:51
Preberite več
Novice  |  Svet
Velika Britanija

Razkrito ozadje imenovanja princa Andrewa za trgovinskega odposlanca

Objavljeni dokumenti razkrivajo tudi precej nenavadne podrobnosti o prinčevih preferencah med uradnimi potovanji.
21. 5. 2026 | 17:49
21. 5. 2026 | 17:49
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Igrače

NIJZ: igrače z peskom odstranite z rokavicami in masko

Otroške igrače s peskom lahko vsebujejo azbest in predstavljajo tveganje za zdravje.
21. 5. 2026 | 17:48
21. 5. 2026 | 17:48
Preberite več
Novice  |  Svet
Uboj iz malomarnosti

Air France in Airbus po letalski nesreči obsojena zaradi uboja iz malomarnosti

Za 228 umrlih potnikov in članov posadke iz malomarnosti morata letalski prevoznik in evropski proizvajalec letalske opreme plačati 225.000 evrov.
21. 5. 2026 | 17:29
21. 5. 2026 | 17:29
Preberite več
