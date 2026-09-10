Menjava na vrhu teniške lestvice, čaka nas razburljiv polfinale

Po 99 tednih se končuje vladavina Arine Sabalenke na vrhu lestvice WTA. Nasledila jo bo Elena Ribakina, ki si je prvo mesto zagotovila z uvrstitvijo v polfinale OP ZDA. Kazahstanka je po preobratu s 3:6, 6:1 in 6:4 premagala olimpijsko prvakinjo Zheng Qinwen in postala 30. igralka, ki se bo povzpela na vrh lestvice WTA. Napredoval je tudi prvi nosilec Alexander Zverev, ki se bo za finale pomeril s Karenom Hačanovom.

Za 27-letnico je to vrhunec izjemnega obdobja. Po lanskem padcu iz najboljše deseterice je dobila sklepni turnir WTA, letos osvojila OP Avstralije, zdaj pa prvič prišla tudi do polfinala v New Yorku. »Trenutno je to samo številka. Moj cilj je osvojiti turnir,« je ostala zadržana Ribakina.

V finalu jo čaka Coco Gauff. Američanka je proti Mirri Andrejevi hodila po robu prepada. Izgubila je prvi niz z 2:6, v podaljšani igri drugega pa rešila dve zaključni žogici in na koncu slavila z 2:6, 7:6 (7), 6:2. V odločilnem nizu je povsem spremenila podobo svoje igre – ni naredila niti ene dvojne napake in le dve neizsiljeni napaki.

»Želela sem zapustiti igrišče brez obžalovanja,« je dejala Gauffova, ki je navdih našla tudi v preobratu rojaka Francesa Tiafoeja dan prej. Polfinale ženskega turnirja bo ponudil redko viden obračun najboljših. Napredovale so prve štiri nosilke – Sabalenka, Ribakina, Jessica Pegula in Gauff. Na turnirju za grand slam se je to nazadnje zgodilo v Wimbledonu leta 2009.

V ospredju bo predvsem dvoboj stare in nove številke ena na daljavo. Sabalenka lahko v New Yorku še vedno osvoji naslov, toda prvega mesta ne more več ubraniti. Ribakina bo po koncu turnirja ne glede na razplet prvič sedla na teniški prestol.