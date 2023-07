Pete Sampras je sprva sovražil angleško travo, sčasoma jo je vzljubil

V nadaljevanju preberite:

Ko je Novak Đoković vstopal v teniški svet, je imel pred očmi jasen, a neverjetno zahteven cilj. Njegov vzornik je bil Pete Sampras, želel si je postati tako uspešen na turnirjih in dobil spodbudo za lov na neverjetne dosežke. Slavni Američan, ki je leta 2002 zaokrožil imenitno kariero s takrat rekordnimi 14 naslovi na turnirjih za grand slam in odkorakal med športne legende, se v teh dneh spominja okrogle 30-letnice svojega prvega zmagoslavja v Wimbledonu. Ustavil se je šele pri sedmih.

Z imenitnim londonskim pohodom je sin Georgie in Soteriosa Samprasa, inženirja v Nasinem vesoljskem centru, potrdil svojo izjemno nadarjenost. Kako je tri leta po zmagi na US Opnu pri komaj 19 letih potreboval obilo potrpljenja, da je prišel do wimbledonskega prvenca? Kateri sloviti igralci so bili njegove ovire? Zakaj je sprva čutil odpor do igranja na travi? Kdo je edini prekinil njegov niz uspehov v Londonu? Zakaj so ga imenovali Pistol Pete in kdo je zanj največji v zgodovini tenisa? Kaj počne po koncu igralske kariere?