Po devetih letih konec teniške zgodbe v Portorožu

Tenis Slovenija je v letih 2021 in 2022 v Portorožu organizirala turnir WTA 250 Zavarovalnica Sava. Turnir je v koledarju tudi letos. Zaradi zaprtja TC Lucija v Portorožu mora TS zdaj najti novo lokacijo. Ta za zdaj še ni znana. Turnir je potekal v TC Lucija v Portorožu, kjer pa se je teniška zgodba kot kaže končala. Lastnik zemljišča TC Lucija podjetje Terme Čatež, d. d., in mestna občina Piran namreč nista našla skupnega jezika glede prodaje območja, na katerem je potekal turnir. Gre za 18 zunanjih igrišč in centralni teniški stadion s 1600 sedeži tik ob morju.

Teniški center Lucija v Portorožu je bil zgrajen leta 1976 in hitro postal glavni center teniškega dogajanja v Sloveniji. V takratni Jugoslaviji je bil v 80-ih Portorož del Istrske riviere. To so bili turnirji, ki so povezali celotno Istro (Pulj, Poreč, Rovinj, Umag). Na tekmovanjih so nastopali nekateri največji zvezdniki takratnega časa. Igrali so na primer Slobodan Živojinović, Peter Korda, Goran Ivanišević. V času samostojnosti je Portorož gostil dvoboje za Davisov pokal, nepozabna pa sta bila dvoboja proti Rusiji in ZDA v pokalu FED.

Tudi Medvedjev, Cicipas in Venus Williams

V času ženske zlate generacije (Srebotnik, Pisnik, Matevžič, Križan) sta med drugimi na osrednjem stadionu igrali Martina Navratilova in Venus Williams, prisotna je bila tudi Billie Jean King. Od leta 2005 do 2011 so v Portorožu potekali turnirji WTA (igrale so Marion Bartoli, Angelique Kerber, Caroline Wozniacki, Petra Kvitova, Dinara Safina, Jelena Janković, Katarina Srebotnik), kasneje pa je TS organizirala moške turnirje serije Challenger (Danil Medvedjev, Matteo Berrettini, Stefanos Cicipas).

Gregor Krušič FOTO: Vid Ponikvar/Sportida

V TC Lucija so vsako leto potekali tudi številni turnirji v mladinskih konkurencah, avgusta je bil na primer organiziran Teniški festival na katerem je v različnih kategorijah nastopalo več kot 500 mladih teniških navdušencev in navdušenk. TS je v Portorožu vsako leto organizirala tudi priprave za številne slovenske selekcije. Konec teniške zgodbe v Portorožu ima tako za slovenski tenis velike posledice.

V TS so začeli iskati rešitve za spremembo lokacije turnirja WTA. Z občinskimi upravami izbranih mest se TS pogovarja o možnosti predstavitve organizacije tekmovanja, ki bo potekalo drugi teden septembra. »Na TS potekajo intenzivni pogovori glede spremembe lokacije turnirja. Po devetih letih se končuje gostovanje teniških turnirjev najvišje ravni v Portorožu. V zadnjih dveh sezonah smo skupaj spisali uspešno zgodbo na turnirju WTA Zavarovalnica Sava. Sedaj nas čakajo zahtevne organizacijske in izvedbene priprave, vendar smo prepričani, da bomo z doslej pridobljenim znanjem in izkušnjami organizirali turnir na enaki, če ne celo višji ravni,« je povedal direktor TS Gregor Krušič.