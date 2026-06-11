Po grožnjah z bojkotom Wimbledon predstavil rekordni sklad

Pred Roland Garrosom so najboljši teniški igralci izrazil svoje nezadovoljstvo s predstavljenim denarnim skladom, zaradi česar so omejili trajanje novinarskih konferenc, prva igralka sveta Arina Sabalenka pa je ob tem napovedala, da bodo verjetno igralci v prihodnosti bojkotirali katerega od naslednjih turnirjev velike četverice. Sedaj je vrednost denarnega sklada razkril tudi All England Lawn Tennis Club (AELTC), organizator wimbledonskega turnirja.

AELTC je sporočil, da bo vrednost denarnega paketa znašala dobrih 74 milijonov evrov, kar je 20 odstotkov in 12 milijonov več kot lani. Dobri štirje milijoni evrov tega sklada bodo pripadli zmagovalcu turnirja tako v ženski kot v moški konkurenci, dva milijona pa poražencu v finalu. Igralci bodo za nastop v prvem kolu tekmovanja na sveti travi prejeli 90 tisoč evrov, kar je 21 odstotkov več kot lani.

»S tem obvestilom želimo izraziti priznanje uspehu turnirja The Championships ter dejstvu, da izvajamo trajnostni program, ki nam omogoča ne le povečanje denarnih nagrad, temveč tudi vlaganje v infrastrukturo, sezono na travnatih igriščih ter podporo britanskemu in mednarodnemu tenisu,« je ob predstavitvi sklada povedala Deborah Jevans, predsednica All England Lawn Tennis Club.

Williams končala nastope Teniška zvezdnica Serena Williams, ki se je po štirih letih na igrišča vrnila z zmago, je hitro končala nastope v Londonu. Štiriinštiridesetletna Američanka je skupaj z Victorio Mboko v prvem krogu turnirja Queen's Club med dvojicami zmagala, nato pa četrtfinalni dvoboj zaradi poškodbe kanadske partnerke predala, so potrdili organizatorji.

Po poročanju britanskega Guardiana so med pariškim tekmovanjem potekali številni pogovori med igralci in predstavniki največjih turnirjev, tudi s predstavniki AELTC, srečanje pa naj bilo pozitivno. Denarni sklad predstavlja 15,1 odstotka prihodkov lanskega tekmovanja, kar je manj kot si želijo igralci, ki zahtevajo 22 odstotkov.

Dogajanje na športnem kompleksu SW19 se bo začelo 29. junija.