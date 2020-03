Po Juvanovi nekdanjo št. 1 premagala še Zidanškova

Ljubljana - Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek je v prvem krogu turnirja serije WTA v mehiškem Monterreyju zanesljivo premagala nekdanjo številko ena, Belorusinjo Viktorijo Azarenko s 6:2, 6:2.



Dvaindvajsetletna Konjičanka je ponovila dosežek Kaje Juvan, ki je prejšnji teden v Acapulcu prav tako premagala bivšo št. Venus Williams.



Do prvega odvzema servisa je prišla v četrti igri prvega niza, ko je izkoristila drugo priložnost. Do konca uvodnega niza je še dvakrat vzela servis Belorusinji, ki je igrala prvič po lanskem OP ZDA v New Yorku.



V drugem nizu je bila ob novih dveh brejkih Zidanškova, sicer 71. igralka sveta, še bolj zanesljiva ob lastnem začetnem udarcu. Do ene najlepših zmag v karieri je prišla po uri in šestih minutah igre.



»Izjemno je bilo igrati proti Viktoriji, ki je nekdanja številka ena,« je po dvoboju z nasmeškom na obrazu razlagala Zidanškova. »To je res poseben občutek in vesela sem zmage, še bolj pa načina, s katerim sem do nje prišla. Dobro sem se pripravila, zato sem zadovoljna z izkupičkom,« je še dodala druga najboljša slovenska igralka, ki ni čutila posebnega pritiska v dvoboju z dvakratno zmagovalko turnirjev velike četverice.



»Ni pomembno, kdo je na drugi strani mreže. Vedno se tako taktično, fizično kot mentalno pripravim na isti način,« je zaključila Zidanškova, ki se bo v drugem krogu turnirja z nagradnim skladom 225.900 evrov pomerila z Rusinjo Anastazijo Potapovo.



Osemnajsletnica je bila v napetem obračunu boljša od Italijanke Giulie Gatto-Monticone s 6:4, 4:6, 6:4.