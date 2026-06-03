Po največji zmagi se je zlomila in ganila Roland-Garros

Ukrajinska zvezdnica Marta Kostjuk je včeraj na osrednjem igrišču Roland-Garrosa dosegla doslej največji uspeh v svoji karieri, toda po uvrstitvi v polfinale odprtega prvenstva Francije ni razmišljala o tenisu. S solznimi očmi je svoje misli usmerila proti domovini, kjer vojna še naprej terja človeška življenja.

Kostjukova je v četrtfinalnem obračunu s 6:3, 2:6 in 6:2 premagala rojakinjo Elino Svitolino ter se prvič prebila med najboljše štiri na turnirju za grand slam. Ko jo je po dvoboju nekdanja zmagovalka Wimbledona Marion Bartoli povabila k pogovoru na igrišču, pa je Marta za nekaj trenutkov ostala brez besed.

Čustva so jo povsem preplavila. Solze, ki jih ni mogla skriti, niso bile povezane zgolj z uspehom na pariškem pesku. Bartolijeva jo je objela, nato pa je Ukrajinka zbrala moč za sporočilo, ki je odmevalo precej dlje od teniških igrišč. »V Ukrajini smo imeli znova zelo težko noč, še posebej v Kijevu. Veliko ljudi je umrlo. To zmago bi posvetila ukrajinskemu narodu in njegovi neomajni vzdržljivosti,« je s tresočim glasom izjavila Kostjukova.

Elina Svitolina in Marta Kostjuk sta se po dvoboju spoštljivo objeli. FOTO: Guglielmo Mangiapane/Reuters

V polfinalu z Rusinjo

Njene besede so v hipu zasenčile športni rezultat. Roland-Garros je postal prizorišče opomina, da se v Ukrajini ljudje še vedno branijo pred zloveščimi napadi Rusov, medtem ko se v Parizu igra za lovorike.

Kostjukovo, ki na svetovni lestvici tačas zaseda 15. mesto, zdaj čaka še en čustveno nabit obračun. V polfinalu se bo pomerila z Rusinjo Miro Andrejevo, ki je v četrtfinalu gladko opravila z Romunko Sorano Cîrstea in si drugič v karieri priigrala mesto med najboljšo četverico v Parizu. Dvoboji med ukrajinskimi in ruskimi igralkami so od začetka ruske invazije deležni posebne pozornosti. Če sta se Kostjukova in Svitolinova po koncu četrtfinala spoštljivo objeli, bo v jutrišnjem polfinalu ozračje zagotovo bistveno bolj napeto.