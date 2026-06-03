  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

Mobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Tisk

English

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Tenis

Po največji zmagi se je zlomila in ganila Roland-Garros

Če sta se Marta Kostjuk in Elina Svitolina po koncu četrtfinala spoštljivo objeli, bo v jutrišnjem polfinalu ozračje zagotovo bistveno bolj napeto.
Marta Kostjuk v sebi ni mogla zadržati solz, ko se je spomnila žrtev v domovini. FOTO: Stephanie Lecocq/Reuters
Galerija
Marta Kostjuk v sebi ni mogla zadržati solz, ko se je spomnila žrtev v domovini. FOTO: Stephanie Lecocq/Reuters
Miha Šimnovec
3. 6. 2026 | 09:36
3. 6. 2026 | 10:03
2:31
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

Ukrajinska zvezdnica Marta Kostjuk je včeraj na osrednjem igrišču Roland-Garrosa dosegla doslej največji uspeh v svoji karieri, toda po uvrstitvi v polfinale odprtega prvenstva Francije ni razmišljala o tenisu. S solznimi očmi je svoje misli usmerila proti domovini, kjer vojna še naprej terja človeška življenja.

image_alt
Ukrajinski temnopolti šampion: Jaz sem živ primer za to, da Rusi lažejo

Kostjukova je v četrtfinalnem obračunu s 6:3, 2:6 in 6:2 premagala rojakinjo Elino Svitolino ter se prvič prebila med najboljše štiri na turnirju za grand slam. Ko jo je po dvoboju nekdanja zmagovalka Wimbledona Marion Bartoli povabila k pogovoru na igrišču, pa je Marta za nekaj trenutkov ostala brez besed.

Čustva so jo povsem preplavila. Solze, ki jih ni mogla skriti, niso bile povezane zgolj z uspehom na pariškem pesku. Bartolijeva jo je objela, nato pa je Ukrajinka zbrala moč za sporočilo, ki je odmevalo precej dlje od teniških igrišč. »V Ukrajini smo imeli znova zelo težko noč, še posebej v Kijevu. Veliko ljudi je umrlo. To zmago bi posvetila ukrajinskemu narodu in njegovi neomajni vzdržljivosti,« je s tresočim glasom izjavila Kostjukova.

Elina Svitolina in Marta Kostjuk sta se po dvoboju spoštljivo objeli. FOTO: Guglielmo Mangiapane/Reuters
Elina Svitolina in Marta Kostjuk sta se po dvoboju spoštljivo objeli. FOTO: Guglielmo Mangiapane/Reuters

V polfinalu z Rusinjo

Njene besede so v hipu zasenčile športni rezultat. Roland-Garros je postal prizorišče opomina, da se v Ukrajini ljudje še vedno branijo pred zloveščimi napadi Rusov, medtem ko se v Parizu igra za lovorike.

Kostjukovo, ki na svetovni lestvici tačas zaseda 15. mesto, zdaj čaka še en čustveno nabit obračun. V polfinalu se bo pomerila z Rusinjo Miro Andrejevo, ki je v četrtfinalu gladko opravila z Romunko Sorano Cîrstea in si drugič v karieri priigrala mesto med najboljšo četverico v Parizu. Dvoboji med ukrajinskimi in ruskimi igralkami so od začetka ruske invazije deležni posebne pozornosti. Če sta se Kostjukova in Svitolinova po koncu četrtfinala spoštljivo objeli, bo v jutrišnjem polfinalu ozračje zagotovo bistveno bolj napeto.

Sorodni članki

Šport  |  Zimski športi
Hokej na ledu

Finski predsednik sprejel prvake, posebno prošnjo je imel za Pirc Musarjevo

Novopečene svetovne prvake v hokeju na ledu je po vrnitvi v domovino na osrednji prireditvi v Helsinkih pozdravilo kar 70.000 navijačev.
Miha Šimnovec 2. 6. 2026 | 12:05
Preberite več
Šport  |  Drugo
Vojna v Ukrajini

Ukrajinski temnopolti šampion: Jaz sem živ primer za to, da Rusi lažejo

Olimpijski prvak v rokoborbi Žan Belenjuk je odločno zanikal, da so Ukrajinci nacisti: »Mi smo strpna družba!«
Miha Šimnovec 11. 3. 2022 | 13:49
Preberite več
Premium
Šport  |  Drugo
Vojna v Ukrajini

Brata Kličko: Sovražnik nam poskuša iztrgati srce

Ukrajinski boksarski šampioni so pripravljeni tudi z orožjem braniti svojo domovino.
Miha Šimnovec 2. 3. 2022 | 22:52
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Vojna v Ukrajini

Pod ruskimi streli padel mladi ukrajinski biatlonec

Spopadi v Harkovu so terjali tudi življenje komaj 20-letnega Jevhena Mališeva.
Miha Šimnovec 1. 3. 2022 | 23:43
Preberite več
Šport  |  Tenis
Vojna v Ukrajini

Za Ukrajino se na fronti bori tudi nekdanji zmagovalec turnirja v Umagu

Aleksandr Dolgopolov, ki je bil na svetovni lestvici najvišje uvrščen na 13. mesto, je v treh letih vojne v domovini doživel marsikaj. Želi si le preživeti.
Miha Šimnovec 19. 2. 2025 | 12:02
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Vojna v Ukrajini

Nekdanji kapetan ruske reprezentance: Morda me bodo za te besede ubili

Igor Denisov ostro obsodil vojno v Ukrajini. Ruskega predsednika Vladimirja Putina roti, da jo čim prej konča.
Miha Šimnovec 16. 6. 2022 | 13:50
Preberite več
Šport  |  Drugo
Vojna v Ukrajini

Če me bo kdo poskušal ubiti, mi ne bo preostalo drugega

Ukrajinsko glavno mesto brani tudi Oleksandr Usik, boksarski svetovni prvak v težki kategoriji po različicah IBF, WBA in WBO.
Miha Šimnovec 4. 3. 2022 | 11:23
Preberite več
Šport  |  Drugo
Vojna v Ukrajini

Tyson: Ukrajinci so močni ljudje

Legendarni ameriški boksar je dobro seznanjen z ukrajinsko zgodovino.
Miha Šimnovec 3. 4. 2022 | 12:13
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Državni zbor

Zelena luč kandidatom za ministre, glasovanje o vladi v četrtek

Spremljali smo zaslišanja kandidatov za ministre. Franci Matoz napoveduje reorganizacijo in ukinjanje delovnih mest, Mihael Zupančič gre v boj s korupcijo.
2. 6. 2026 | 09:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Črna kronika
Kronika

Za šestletnega dečka je bila usodna zadnja vožnja po toboganu

Za varnost otrok so na dogodku skrbeli animatorji in vaditelji Plavalnega kluba Terme Ptuj.
Boštjan Celec 2. 6. 2026 | 05:00
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Prezgodnje slovo

Umrla je Vanja Lombar, ena najvidnejših slovenskih menedžerk

Zavzemala se je za večjo zastopanost žensk na vodilnih položajih, zadnji dve leti je zasedala enega od vodilnih položajev v družbi A1 Slovenija.
1. 6. 2026 | 14:32
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Hokej na ledu

Finski predsednik sprejel prvake, posebno prošnjo je imel za Pirc Musarjevo

Novopečene svetovne prvake v hokeju na ledu je po vrnitvi v domovino na osrednji prireditvi v Helsinkih pozdravilo kar 70.000 navijačev.
Miha Šimnovec 2. 6. 2026 | 12:05
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Delov poslovni center  |  Šport
Vredno branja

Domen Prevc brez filtra: »Prvotni načrt se mi je povsem 'sfižil'«

Če smo mislili, da o Domnu Prevcu ne moremo izvedeti ničesar novega, nas je pred kratkim presenetil z zanimivimi razkritji. »Če bi osvojil celinski pokal, bi šel za pilota na Florido,« je med drugim priznal smučarski skakalec in svetovni rekorder, ki ga danes bolj kot slava žene občutek svobode.
3. 6. 2026 | 08:16
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Vredno branja

Čas je, da denar začne delati: zakaj vlaganje postaja nova norma

Darilo za vašega otroka ob koncu šolskega leta! Kako lahko starši z majhnimi zneski otroku do 21. leta ustvarijo 20.000 evrov začetnega kapitala?
Promo Delo 2. 6. 2026 | 09:36
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
KJE POLNITI

Storitev, ki jo razvija slovensko znanje: kako do mreže drugih ponudnikov

Pri električnih avtomobilih se vprašanje dosega vse bolj umika vprašanju, s katerim si mnogo voznikov beli lase: kako hitro in preprosto do polnilnice.
29. 5. 2026 | 06:53
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Odnos kupcev se spreminja

Nakupna pot B2B-odločevalca je bila še pred nekaj leti razmeroma predvidljiva – vsekakor veliko bolj kot danes.
Promo Delo 27. 5. 2026 | 08:43
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Šport
Vredno branja

Domen Prevc brez filtra: »Prvotni načrt se mi je povsem 'sfižil'«

Če smo mislili, da o Domnu Prevcu ne moremo izvedeti ničesar novega, nas je pred kratkim presenetil z zanimivimi razkritji. »Če bi osvojil celinski pokal, bi šel za pilota na Florido,« je med drugim priznal smučarski skakalec in svetovni rekorder, ki ga danes bolj kot slava žene občutek svobode.
3. 6. 2026 | 08:16
Preberite več
VideoWall
Delov poslovni center  |  Zdravje
Vredno branja

Nova nevidna roka bogastva narodov (video)

V javnih debatah zdravstvo največkrat obravnavamo kot strošek, povezan s pomanjkanjem kadra, čakalnimi vrstami in vprašanjem, koliko dodatnih obremenitev javne finance še prenesejo. Toda vse bolj postaja jasno, da brez stabilnega zdravstvenega sistema tudi gospodarska stabilnost ne bo več samoumevna.
2. 6. 2026 | 13:05
Preberite več
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Igor Novak, Alpacem

Sodelavci potrebujejo le priložnost

Ključni kompetenci zaposlenih sta sposobnost nenehnega prilagajanja in učenja ter sodelovanje med oddelki.
Milka Bizovičar 30. 5. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Električna mobilnost

Razvijajo rešitve, ki niti še ne obstajajo

V konceptu E8 bodo razvijali rešitve za povezovanje polnjenja vozil, proizvodnje in hranjenja elektrike, ki jih še ni.
Borut Tavčar 29. 5. 2026 | 06:00
Preberite več

Več iz teme

odprto prvenstvo FrancijeMarta KostjukElina SvitolinaMira AndrejevaRoland Garrosvojna v UkrajiniRusija-Ukrajina

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Novice  |  Slovenija
Zapora avtoceste

Mesec dni po 11-urni zapori avtoceste uprava odgovarja, kje je bila veterinarka

O tem, kakšne sankcije čakajo veterinarko zaradi neodzivnosti, so bili kratki – poteka postopek v skladu z zakonom o javnih uslužbencih.
Anja Intihar 3. 6. 2026 | 10:30
Preberite več
Novice  |  Svet
Higienske razmere

Umazan hotel znova odprl vprašanje mesečnih selitev v Strasbourg

Evropski poslanec je po bivanju v hotelu v Strasbourgu poiskal zdravniško pomoč, kar znova odpira vprašanje mesečnih selitev evropskega parlamenta.
3. 6. 2026 | 10:06
Preberite več
Šport  |  Tenis
Odprto prvenstvo Francije

Po največji zmagi se je zlomila in ganila Roland-Garros

Če sta se Marta Kostjuk in Elina Svitolina po koncu četrtfinala spoštljivo objeli, bo v jutrišnjem polfinalu ozračje zagotovo bistveno bolj napeto.
Miha Šimnovec 3. 6. 2026 | 09:36
Preberite več
Novice  |  Svet
Vojna v Iranu

Iran zadel kuvajtsko letališče, ZDA napadle otok v Hormuški ožini

ZDA so ob zastoju pogajanj z Iranom izvedle »samoobrambne« napade na Kešm, potem ko so iranski droni in rakete ciljali ladje ter države v Zalivu.
3. 6. 2026 | 09:32
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Intervju

Katarina Kresal: Največji strah ob novi oblasti so posegi v osebno svobodo

Kaj nekdanjo ministrico najbolj skrbi ob novi politični sestavi in zakaj so levosredinski volivci vse bolj razočarani?
3. 6. 2026 | 09:30
Preberite več
Šport  |  Tenis
Odprto prvenstvo Francije

Po največji zmagi se je zlomila in ganila Roland-Garros

Če sta se Marta Kostjuk in Elina Svitolina po koncu četrtfinala spoštljivo objeli, bo v jutrišnjem polfinalu ozračje zagotovo bistveno bolj napeto.
Miha Šimnovec 3. 6. 2026 | 09:36
Preberite več
Novice  |  Svet
Vojna v Iranu

Iran zadel kuvajtsko letališče, ZDA napadle otok v Hormuški ožini

ZDA so ob zastoju pogajanj z Iranom izvedle »samoobrambne« napade na Kešm, potem ko so iranski droni in rakete ciljali ladje ter države v Zalivu.
3. 6. 2026 | 09:32
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Intervju

Katarina Kresal: Največji strah ob novi oblasti so posegi v osebno svobodo

Kaj nekdanjo ministrico najbolj skrbi ob novi politični sestavi in zakaj so levosredinski volivci vse bolj razočarani?
3. 6. 2026 | 09:30
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Novice  |  Slovenija
ZDRAVSTVO

»Če bomo tako nadaljevali, smo 'gotovi'« (video)

V javnih debatah zdravstvo največkrat obravnavamo kot strošek, povezan s pomanjkanjem kadra in čakalnimi vrstami.
2. 6. 2026 | 13:05
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Artroskopija kolena: kaj morate vedeti o postopku in okrevanju

Artroskopija kolena je minimalno invazivna operacija, ki zagotavlja hitrejše okrevanje, predvsem pa manj zapletov.
Promo Delo 9. 12. 2025 | 08:42
Preberite več
Promo
Kultura  |  Glasba
Vredno branja

Končno: Katarza v Ljubljani

Zanimivi koncertni sporedi, izvrstni dirigenti in navdihujoči solisti
Promo Delo 28. 5. 2026 | 09:42
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
ZANIMIVO

So res tako ogrožene? Kaj lahko storimo?

V Sloveniji je med 14 avtohtonimi pasmami kar osem kritično ogroženih. Ohraniti jih pomagajo rejci, stroka in ARK mreža.
3. 6. 2026 | 07:08
Preberite več
Novice  |  Znanoteh
SUVERENOST

Bo slovenska infrastruktura sploh zdržala?

5G, suvereni oblak, umetna inteligenca in kibernetska varnost spreminjajo telekomunikacijsko industrijo v enega ključnih stebrov prihodnje evropske suverenosti.
29. 5. 2026 | 15:13
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
HLAJENJE

Trend udobnega bivanja: dom, v katerem se hitreje umirimo

Nekoč smo klimatsko napravo povezovali predvsem z nekaj najbolj vročimi poletnimi dnevi. Danes je njena vloga precej širša.
Promo Delo 3. 6. 2026 | 06:57
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Ko v kolenu zaslišiš pok: poškodba narastišča meniskusa

Poškodbe meniskusa so v ortopedski ambulanti stalnica. Večina od njih se pokaže jasno: bolečina, oteklina, mehanski simptomi.
Promo Delo 1. 6. 2026 | 13:01
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Peugeot 308 in 308 SW vračata užitek v vožnji brez kompromisov

Francoska lepotca, ki osvajata na prvi pogled in navdušita že na prvi vožnji. Zanesljiva, aerodinamična, inovativna in cenovno dostopna. Spoznajte ju.
29. 5. 2026 | 11:00
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Slovenski pridelovalci razkrivajo, kaj se skriva za kakovostjo

Lokalno pridelana hrana ima prednost, ki jo kupci vedno bolj cenijo. Pot do trgovskih polic še nikoli ni bila tako kratka.
28. 5. 2026 | 14:14
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Novost v slovenski energetiki

Samooskrba z električno energijo ni več zgolj odločitev za lastno proizvodnjo iz sončnega vira – postaja celovita energetska rešitev prihodnosti.
1. 6. 2026 | 14:19
Preberite več
Promo
Novice  |  Znanoteh
PRIHODNOST

Prihaja nova realnost, na katero Evropa še ni pripravljena

Zakaj prihodnost digitalnega gospodarstva ne bo odvisna samo od podatkov, temveč tudi od energije, omrežij in infrastrukture?
Promo Slovenske novice 1. 6. 2026 | 07:30
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
VIDEO

To so slovenska podjetja, ki z zaposlenimi delajo drugače

Certifikat Športu prijazno podjetje prepoznava organizacije, ki vlagajo v dobro počutje zaposlenih, gibanje in podporo slovenskemu športu.
1. 6. 2026 | 07:26
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

Mobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo