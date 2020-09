Po novi hladni prhi le tisoč srečnežev

Komaj si je mogočna francoska metropola v teh posebnih časih koronavirusa dobro oddahnila od vrveža sklepnega dne kolesarskega Toura, ki bo v večnem spominu ostal športni Sloveniji, že je na vrsti nov spektakel. Tokrat na teniških igriščih. Roland-Garros je še ena klasika pariškega utripa, skupaj s prizorišči v Melbournu, Londonu in New Yorku sodi v prestižno serijo velike četverice turnirjev za grand slam. Tokrat pa bo z občutnim manjšim številom gledalcev in tako tudi skromnejšim proračunom drugačen kot ponavadi.Toda tenis, zlasti turnir takšne ravni, še vedno omogoča zelo lep zaslužek. Resda bosta najboljša v ...