Po odpovedi Osake turnir Azarenki

New York – Japonska teniška igralka Naomi Osaka je zaradi poškodbe odpovedala nastop v finalu turnirja WTA v New Yorku. V finalu bi morala igrati proti Belorusinji Viktoriji Azarenka, ki je tako brez boja prišla do zmage na tekmovanju, ki so ga iz Cincinnatija prestavili v New York.



»Žal mi je, a zaradi poškodbe moram odpovedati nastop. Stanje poškodbe se ponoči ni izboljšalo, kot sem upala,« je sporočila Japonka. Poškodovala se je med polfinalnim dvobojem z Belgijko Elise Mertens, poškodba stegenske mišice pa je slab znak tudi pred bližnjim začetkom odprtega prvenstva ZDA, na katerem Osako po razporedu čaka prvi nastop med dvojicami že v ponedeljek.

Azarenka znova v trideseterici

»Za mano je težak in čustveno napet teden, rada bi se zahvalila vsem za podporo,« je še dodala Japonka. V središču dogajanja je bila že sredi tedna, ko je z napovedanim protestnim odhodom s tekmovanja podprla boj ameriških temnopoltih športnikov, ki so prekinili nastope v opozorilo zaradi policijskega nasilja nad temnopoltimi v ZDA. Osaka, ki je po očetu po rodu s Haitija, je sprva v podporo košarkarjem lige NBA napovedala, da ne bo več nastopila v New Yorku, a si je potem po pogovoru s prireditelji premislila.



Azarenka se bo z zmago brez boja spet prebila med najboljših 30 na svetu, turnir v New Yorku pa je začela kot 59. igralka lestvice WTA. Skupno je to zanjo 21. zmaga na tekmovanjih WTA, a prva po letu 2016.