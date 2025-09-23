Po prvi uvrstitvi med sto najboljših tudi prvi poraz

Najboljša slovenska teniška igralka Veronika Erjavec, ki se je po uspešnih nastopih v Aziji prvič prebila med najboljših sto na svetu, je hitro končala nastope v Pekingu. Erjavec je namreč klonila že v kvalifikacijah turnirja WTA 1000, ko jo je z dvakrat po 6:3 izločila Avstralka Maddison Inglis, 158. na svetovni lestvici.

Za 25-letno Slovenko je kljub porazu v prvem krogu kvalifikacij turnirja v Pekingu uspešna azijska turneja. Pred tem je vpisala deset zaporednih zmag ter osvojila svoja prva naslova na turnirjih WTA 125 v Changshaju in Huzhouju.