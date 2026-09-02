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Tenis

Po skoraj petih urah mučenja je odrešitev dočakal ob dveh zjutraj

Prvi nosilec odprtega teniškega prvenstva ZDA Alexander Zverev je Lorenza Sonega premagal s 3:2 v nizih – 6:4, 3:6, 6:7, 7:5, 6:4.
Alexander Zverev še zdaleč ni pričakoval, da bo v svojem prvem nastopu na odprtem prvenstvu ZDA imel tako zahtevno delo proti Lorenzu Sonegu. FOTO: Mike Stobe/Getty Images Via AFP
Galerija
Alexander Zverev še zdaleč ni pričakoval, da bo v svojem prvem nastopu na odprtem prvenstvu ZDA imel tako zahtevno delo proti Lorenzu Sonegu. FOTO: Mike Stobe/Getty Images Via AFP
Š. R., STA
2. 9. 2026 | 09:27
2:55
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Prvi nosilec odprtega teniškega prvenstva ZDA Nemec Alexander Zverev se je moral krepko potruditi za uvodno zmago. Italijana Lorenza Sonega je premagal po štirih urah in 55 minutah igre s 3:2 v nizih.

Zverev je letos v Parizu osvojil svoj prvi veliki slam naslov, nato je igral še v finalu Wimbledona, US Open v New Yorku pa je začel proti 89. igralcu na svetu, 31-letnemu Italijanu, ki letos nima dobre sezone. Zgolj na dveh turnirjih v celem letu je dobil dva dvoboja zaporedoma. Sonego je bil v New Yorku zelo blizu velikemu presenečenju. V četrtem nizu je imel vodstvo s 5:4 in bil dve točki oddaljen od zmage, v odločilnem petem nizu pa bi lahko prvi odvzel servis tekmecu, a je Zverev ubranil break žogo in nato povedel s 4:2. Dvoboj je dobil s 6:4, 3:6, 6:7, 7:5 in 6:4.

»To je bil moj najdaljši dvoboj prvega kroga na grand slam turnirjih. Potreboval sem to zmago, saj se običajno po takih razpletih v nadaljevanju turnirja zgodijo lepe stvari,« je povedal 29-letni Zverev, ki je partijo končal nekaj minut pred drugo uro zjutraj v New Yorku.

Bolje se je znašel najvišjeuvrščeni Italijan v New Yorku ob odsotnosti poškodovanega Jannika Sinnerja, Flavio Cobolli. Proti Argentincu Franciscu Comesani je slavil po štirih urah in 12 minutah igre s 3:6, 2:6, 6:3, 6:4 in 6:4. Precej lažje je napredoval Američan Taylor Fritz, finalist OP ZDA izpred dveh let. Proti rojaku Darwinu Blanchu je slavil s 6:3, 6:2 in 6:4. Spored v Flushing Meadowsu je danes zamaknil dež. Dvoboji so v glavnem potekali le na pokritih stadionih Arthur Ashe in Louis Armstrong.

V ženski konkurenci se je večina dvobojev končala v dveh nizih. Druga nosilka Kazahstanka Jelena Ribakina je bila boljša od domačinke Thee Frodinn s 6:3, 6:2, četrto postavljena Cori Gauff je premagala Turkinjo Zeynep Sonmez s 6:3, 6:4, peta nosilka Rusinja Mira Andrejeva pa Janice Tjen iz Indonezije s 6:2, 6:2.

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OP ZDAAlexander ZverevNew YorkJannik SinnerTaylor FritzLorenzo Sonego

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