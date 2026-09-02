Po skoraj petih urah mučenja je odrešitev dočakal ob dveh zjutraj

Prvi nosilec odprtega teniškega prvenstva ZDA Nemec Alexander Zverev se je moral krepko potruditi za uvodno zmago. Italijana Lorenza Sonega je premagal po štirih urah in 55 minutah igre s 3:2 v nizih.

Zverev je letos v Parizu osvojil svoj prvi veliki slam naslov, nato je igral še v finalu Wimbledona, US Open v New Yorku pa je začel proti 89. igralcu na svetu, 31-letnemu Italijanu, ki letos nima dobre sezone. Zgolj na dveh turnirjih v celem letu je dobil dva dvoboja zaporedoma. Sonego je bil v New Yorku zelo blizu velikemu presenečenju. V četrtem nizu je imel vodstvo s 5:4 in bil dve točki oddaljen od zmage, v odločilnem petem nizu pa bi lahko prvi odvzel servis tekmecu, a je Zverev ubranil break žogo in nato povedel s 4:2. Dvoboj je dobil s 6:4, 3:6, 6:7, 7:5 in 6:4.

»To je bil moj najdaljši dvoboj prvega kroga na grand slam turnirjih. Potreboval sem to zmago, saj se običajno po takih razpletih v nadaljevanju turnirja zgodijo lepe stvari,« je povedal 29-letni Zverev, ki je partijo končal nekaj minut pred drugo uro zjutraj v New Yorku.

Bolje se je znašel najvišjeuvrščeni Italijan v New Yorku ob odsotnosti poškodovanega Jannika Sinnerja, Flavio Cobolli. Proti Argentincu Franciscu Comesani je slavil po štirih urah in 12 minutah igre s 3:6, 2:6, 6:3, 6:4 in 6:4. Precej lažje je napredoval Američan Taylor Fritz, finalist OP ZDA izpred dveh let. Proti rojaku Darwinu Blanchu je slavil s 6:3, 6:2 in 6:4. Spored v Flushing Meadowsu je danes zamaknil dež. Dvoboji so v glavnem potekali le na pokritih stadionih Arthur Ashe in Louis Armstrong.

V ženski konkurenci se je večina dvobojev končala v dveh nizih. Druga nosilka Kazahstanka Jelena Ribakina je bila boljša od domačinke Thee Frodinn s 6:3, 6:2, četrto postavljena Cori Gauff je premagala Turkinjo Zeynep Sonmez s 6:3, 6:4, peta nosilka Rusinja Mira Andrejeva pa Janice Tjen iz Indonezije s 6:2, 6:2.