Po več kot triurnem trilerju v četrtfinale potuje Holger Rune

Drugi današnji dvoboj v moškem delu Roland Garrosa je zadovoljil teniške sladokusce. Francisco Cerundolo in Holger Rune sta odigrala najbolj napet dvoboj doslej, na koncu pa je s 7:6, 3:6, 6:4, 1:6 in 7:6 slavil Rune. V četrfinalu ga čaka Norvežan Casper Ruud.

Šesti nosilec Rune je bil v današnjem dvoboju favorit, a je Argentinec Cerundolo pokazal zelo dobre predstave v dosedanjem delu OP Francije. Tudi danes je nudil odličen odpor Runeju, predvsem je imel vedno pripravljen odličen odgovor na servise Danca in mu tako onemogočal agresivno igro, s katero je najbolj nevaren.

Rune je bil prepričljiv v prvem nizu do rezultata 5:2, od takrat naprej pa sta se igralca izmenjavala v obdobjih dobre igre. Na koncu je odločal peti niz (do danes še nihče od njiju ni dobil tekme v petem nizu), v katerem je Cerundolo že vodil s 5:4 in 0:40, pa je Rune vseeno nekako našel odgovor in rezultat izenačil. Odločala je podaljšana igra, z 10:7 je zmaga na koncu pripadla Runeju, dvoboj pa je trajal več kot tri ure in pol.

Francisco Cerundolo lahko obžaluje številne zapravljene priložnosti. FOTO: Reuters

V prvem dvoboju današnjega dne v Parizu je četrti nosilec, Norvežan Casper Ruud premagal Čilenca Nicholasa Jarryja s 3:0 v nizih. A Jarry še zdaleč ni bil v tako podrejenem položaju, kot kaže končni izid. Prvi niz je Ruud dobil po podaljšani igri, naslednja dva pa s 7:5, za zmago se je moral pošteno potruditi, kar je priznal tudi v prvi izjavi po koncu dvoboja. Ruud se je tako uvrstil v polfinale pariškega turnirja in izpolnil svoj osnovni cilj.

Favoritinje brez večjih težav napredovale

V ženskem delu je Tunizijka Ons Jabeur, sedma nosilka, s 6:3 in 6:1 premagala Američanko Bernardo Pero in se uvrstila v četrfinale. Prav tako z 2:0 je proti Anni Karolini Schimedlovi napredovala tudi Coco Gauff, Beatriz Haddad Maia pa je proti Španki Sari Sorribes Tormo potrebovala tri nize.