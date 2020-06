Po vrnitvi v Beograd je srbski as postal Đokovid-19

Charles Watts: »Đoković počne vse, da bi osvojil nagrado za idiota leta 2020«.

Socialna distanca po teniško: udeleženci turnirja v Beogradu z mladimi pobiralci žogic in pred polnimi tribunami. FOTO: Andrej Isaković/AFP

Đoković se je opekel kot Ikar

Ostri tudi Nemci, Britanci in – Kyrgios

Prvi teniški igralec svetaje še pred dvema mesecema trdil, da bo nasprotoval obveznemu cepljenju proti novemu koronavirusu, ko ga bodo izumili, v minulih dneh pa se je požvižgal na opozorila medicinskih in športnih strokovnjakov, ko se je odločil za organizacijo turnirjev Adria tour pred polnimi tribunami. Zato je ob razkritju, da sta se po Bolgaru, Hrvatuin Srbuv Beogradu ali Zadru okužila tako on kot njegova soproga Jelena, postal tarča vsesplošnega posmeha. Karma?»Takoj po vrnitvi v Beograd je naša celotna družina opravila testiranje. Moj in Jelenin rezultat je pozitiven. Najina otroka sta negativna,« je sporočil Đoković, ki je zavrnil testiranje na Hrvaškem in se po prekinitvi turnirja v Zadru nemudoma odpravil v domovino. Čakanje na izvid ni bilo prijetno, čeprav ne čuti simptomov covida-19, še bolj so Đokovića zaboleli rezultati. Ko jih je dobil, se je spomnil na svoje številne privržence in tudi nasprotnike, ki jim gredo v nos njegovi uspehi, očitajo pa mu tudi »arogantno potrebo po tem, da bi ga imeli vsi radi«.In res, odmevi z vseh koncev sveta niso prizanesljivi. Oster je bil tudi ameriški Sports Illustrated. »Mož, ki tako potrebuje simpatije vseh, je tokrat želel samopotrditev na čudaški način, ki spominja na grško mitologijo. V slogu: nekoč je živel smrtnik, ki je dosegal velike uspehe na svojem področju. Začel je verjeti, da njegova veličina nima meja in da je imun na zakone vesolja, med globalno pandemijo pa je njegov narcizem dosegel najvišje obrate. Želel je pokazati svetu, da je pravzaprav nesmrten. Želel je igrati in plesati, kot da bi bi bili leta 2019, in se kot Ikar preveč približal soncu ...« je zapisalPodobni so odzivi z drugih celin. Povzeli pa bi jih lahko z mislijo, da je Đoković naredil za tenis en korak naprej in pet nazaj. Francoski L'Equipe ga je zato poimenoval kar Đokovid-19.»Đoković in njegovi prijatelji so s svojo sebičnostjo ogrozili celotno teniško sezono in odprto prvenstvo ZDA, ki bi se moralo začeti 31. avgusta, seveda ob upoštevanju vseh varnostnih ukrepov. Srb je številka ena svetovnega tenisa in velika atrakcija, vendar nikoli ne bo velik šampion, saj zato niso pomembne zmage na igrišču, temveč dejanja v realnem življenju,« je ocenil nemški Rheinische Post.Še ostrejši je britanski novinar: »Đoković počne vse, da bi osvojil nagrado za idiota leta 2020«. Seveda ni šlo niti brez svojeglavega avstralskega teniškega asa: »Molim za zdravje okuženih, toda naj mi od zdaj naprej nihče več ne očita, da sem neodgovoren ali trapast. Ta primer prekaša vse!«