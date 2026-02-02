Po zmagoslavju že izziv ob Velenjskem jezeru

Odmevno sklepno dejanje prvega turnirja v sezoni za teniški grand slam, odprto prvenstvo Avstralije v Melbournu, je potrdilo prevlado Carlosa Alcaraza, vodilnega igralca lestvice ATP, obenem pa razgrnilo še vedno zelo konkurenčno podobo srbskega zvezdnika Novaka Đokovića. Prav ta Melbourne 2026 pa je napovedal, da bi že tako bogata slovenska športna scena lahko dobila novega asa: 17-letni Žiga Šeško je z lovoriko na mladinskem odprtem prvenstvu Avstralije dosegel svoj največji uspeh doslej.

Pozorni teniški strokovnjaki so že v njegovih zgodnjih najstniških letih opazili izjemen talent, ob tem so nas prepričevali tudi o delovnem in ambicioznem pristopu svetlolasega fanta iz Zasavja. Hrastničan, kadar je doma, vadi v litijskem teniškem centru, prav v tem kraju je tudi dijak gimnazije. V sloviti Nadalovi akademiji na Majorki bo v tem letu imel svoj teniški bazni tabor. Seveda si ni težko predstavljata spoštovanja, ki ga bo doživel, ko se bo tam prikazal kot zmagovalec v mladinski konkurenci na enem od štirih najbolj cenjenih turnirjev na svetu. Doslej je najmočneje teniško javnost po svetu opozoril lani z wimbledonskim četrtfinalom.