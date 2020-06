Pod žarometi Aljaž Bedene, Kaja Juvan, Blaž Rola in Polona Hercog

Lukovica pri Domžalah - Ob pomanjkanju običajnega teniškega utripa na velikih in tradicionalnih turnirjih po svetu se bo od danes do ponedeljka v športnem parku Lukovica predstavila slovenska smetana te globalne panoge. Na dobrodelni prireditvi Mime Jaušovec se bosta pomerili vzhodna in zahodna selekcija.



Ker so si odpovedi velikih dogodkov v teniških arenah sledile kot v dolgi vrsti padajoče domine, so se ob odpravljanju ukrepov proti širjenju koronavirusa v posameznih državah lotili zanimivih projektov. Prav ob tem koncu tedna bo pod vodstvom Donne Vekić (24. na WTA) zanimiv turnir, tudi z legendarnima Goranom Ivaniševićem in Ivo Majoli, Novak Đoković, zdaj št. 1 svetovnega tenisa, bo čez dva tedna organiziral spektakel v Zadru.



Pri nas bomo imeli zanimiv dvoboj vzhoda z zahodom. Vrhunec prvega dne, danes predvidoma ne pred 18.30, bo predstava mešanih dvojic Aljaž Bedene/Kaja Juvan – Blaž Rola/Polona Hercog. Omenjena četverica se bo pomerila še v posamičnih dvobojih, torej Juvan – Hercog in Bedene – Rola, v ponedeljkovem zgodnjem popoldnevu, okrog 13.30. Sicer pa se bodo v Lukovici predstavili tudi Blaž Kavčič, Dalila Jakupović, Andreja Klepač, Nik Razboršek in drugi. Obenem bo na sporedu tudi zanimiva dražba športne opreme: denimo podpisanih dresov košarkarja Luke Dončića in nogometaša Lea Messija ter teniškega loparja Mime Jaušovec iz Wimbledona 1974.