Pokal Laver napovedal vojno Rolandu Garrosu

Boston



Popolnoma presenečeni

AFP Igrišče v Roland Garrosu bo spomladi samevalo. FOTO: AFP

- Potem ko so v torek prireditelji drugega teniškega grand slama sezone, odprtega prvenstva Francije v Parizu, prestavili tekmovanje v drugo polovico septembra, so se danes oglasili organizatorji pokala Laver, ki je predviden v istem terminu. Ogorčeni so nad Francozi in napovedujejo, da se ne bodo uklonili njihovim zahtevam.Francoska teniška zveza, ki upravlja s turnirjem v Rolandu Garrosu, je brez prehodnega posvetovanja ali dogovora prestavila tekmovanje iz tradicionalnega termina, se pravi konca maja in začetka junija, na 20. september do 4. oktober. To je hkrati le en teden po zaključku US Opna, ki je v koledarju zadnji grand slam sezone.Pokal Laver, ki ga pripravlja podjetjev sodelovanju s teniškima zvezama Avstralije in ZDA ter Združenjem poklicnih igralcev (ATP), je tekmovanje med Evropo in ostalim svetom. Letos je na vrsti četrta izvedba, po Pragi, Chicagu in Ženevi pa je na vrsti Boston od 25. do 27. septembra.Organizator Laver Cupa je sporočil, da bo vztrajal pri svojem datumu, saj že nekaj časa prodaja vstopnice za TD Garden v Bostonu, hkrati pa je tako dogovorjen s pokrovitelji, televizijskimi postajami, delavci, prostovoljci, igralci ..."Novica, da je turnir v Parizu prestavljen na datum, ki sovpada z našim turnirjem, nas je močno presenetila. Trenutno z našimi partnerji tehtamo različne možnosti in skušamo najti odgovore na številna vprašanja. Menimo, da takšna stvar, kot je preložitev tako velikega turnirja, ne sme biti enostranska odločitev, zato sporočamo, da bo Laver Cup 2020 potekal po predvidenem programu."Pokala Laver so se do zdaj udeležili vsi najboljši igralci na svetu. V vseh treh izvedbah je slavila Evropa, lani s skupnim izidom 13:11, potem ko je Nemecv odločilni podaljšani igri premagal KanadčanaTretji grand slam sezone je Wimbledon, ki je na sporedu od 29. junija do 12. julija. Iz All England Cluba so prav danes sporočili, da spremljajo razvoj dogodkov v zvezi s pandemijo v svetu in da se hkrati pripravljajo, da bo turnir potekal v predvidenem terminu.