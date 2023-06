Dvajsetletnika izdalo telo, veteran v velikem finalu

Dvajsetletnika je izdalo telo, zimzeleni veteran je v velikem finalu. Novak Đoković se je pri 36 letih uvrstil v finale OP Francije v tenisu, potem ko je izkoristil težave številke 1, Carlosa Alcaraza. Bilo je 6:3, 5:7, 6:1 in 6:1. Dvoboj, ki bi lahko trajal več kot pet ur, je bil končan v treh urah in 22 minutah.

Španec, ki je 5. maja dopolnil 20 let, je dobil drugi niz in izenačil na 1:1, kazalo je, da bo upravičil vlogo favorita, potem pa so ga zagrabili krči najprej v roki in potem v nogi in ni več mogel parirati Srbu, ki lahko v nedeljo prehiti Rafaela Nadala in osvojil rekordni 23. naslov na turnirjih za grand slam. V finalu Roland-Garrosa se bo pomeril z zmagovalcem drugega polfinala med Alexandrom Zverevom (Nem, 22) in Casperjem Ruudom (Nor, 4).

Pred tem je imel zdravniški premor tudi tretji nosilec Đoković, vendar ni imel resnih težav. Občinstvo na igrišču Philippe Chatrier je bilo od začetka naklonjeno Alcarazu in je Beograjčanu, ki je v Parizu slavil v letih 2016 in 2021, neupravičeno namenilo žvižge. Nole se je sedmič uvrstil v finale na pariškem pesku.

»Smola za Carlosa. Najmanj, kar si želiš na tej ravni, so krči in telesne težave. Žal mi je zanj in upam, da bo hitro okreval. Na mreži sem mu rekel, če se zaveda, kako je mlad in koliko je še pred njim. Gotovo bo osvojil ta turnir večkrat, je izjemen talent in igralec, zelo prijeten fant in si zasluži vso podporo. Težko je bilo zanj, ker je bil pred dilemo, ali naj preda dvoboj ali nadaljuje. Čestitke za borbenost do zadnje točke,« je mladega tekmeca pohvalil Đoković.

Carlos Alcaraz po poškodbi ni bil več pravi. FOTO: Clodagh Kilcoyne/Reuters

V soboto bo ženski finale med številko 1 Igo Šwiatek iz Poljske in nepostavljeno Karolino Muchovo iz Češke.