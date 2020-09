Polona Hercog med osmerico v Istanbulu

Ljubljana – Najboljša slovenska teniška igralka Polona Hercog se je uvrstila v četrtfinale turnirja WTA v Istanbulu (z nagradnim skladom 172.000 evrov). Potem ko je uvodnem krogu s 6:2 in 6:3 izločila domačo matadorko Berfu Cengiz (387. na lestvici WTA), je v osmini finala s 7:5 in 6:4 ugnala še Italijanko Jasmine Paolini (97.).



Za preboj v polfinale se bo 29-letnica iz Kamnice pri Mariboru, ki v točkovanju WTA zaseda 49. mesto, pomerila z boljšo iz dvoboja med Paulo Badoso Gibert in Saro Sorribes Tormo. Španki se bosta na igrišče odpravili predvidoma okrog 16. ure.



Hercogova je tako šele prvič v letošnjem letu dosegla dve zaporedni zmagi v glavnem turnirju. Obenem sta to njeni prvi dve zmagi po prekinitvi zaradi pandemije novega koronavirusa; tako v Palermu kot v Pragi se je namreč od turnirja poslovila že v uvodnem krogu.