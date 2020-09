Poraz Kaje Juvan v Istanbulu

Istanbul - Naša obetavna teniška igralka Kaja Juvan je po slovesu od New Yorka v 2. kolu odprtega teniškega prvenstva ZDA sezono nadaljevala na peščeni podlagi istanbulskega turnirja in ob uvodu izgubila s Slovakinjo Anno Karolino Schmiedlovo.



Igralka, doma iz Košic na slovaškem vzhodu, je zdaj na 182. mestu svetovne lestvice precej nižje od naše najstnice (113.), res pa je v svoji dosedanji karieri zbrala krepko več izkušenj od Ljubljančanke, ne nazadnje je bila že 26. v omenjenem svetovnem vrstnem redu teniških igralk. Prvi niz je dobila s 7:5, v drugem je bila prepričljivo boljša Slovenka (6:1), na koncu pa se je bolj zbrala Slovakinja (6:4) in se uvrstila v naslednje kolo. Juvanovi pa zdaj misli že uhajajo k Parizu, kjer se bo v zadnjem septembrskem tednu začel tretji letošnji turnir iz serije za grand slam.