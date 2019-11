Porodni krči očitni, Gerard Pique za zdaj ni prepričal

Madrid – Rafael Nadal, letošnji zmagovalec Roland Garrosa in OP ZDA ter turnirjev iz serije masters v Rimu in Montrealu, seveda pa tudi prvi igralec sveta ob koncu leta, je teniško sezono končal na najboljši možni način. Španijo je s stoodstotnim učinkom v osmih dvobojih popeljal do šestega naslova v Davisovem pokalu, ki je letos prvič potekal po močno spremenjenem tekmovalnem sistemu. Ta v veliki meri za začetek ni navdušil, nogometaša Gerarda Piqueja, idejnega vodjo novega ustroja, čaka v prihodnje še veliko dela.



Španija je ta čas edina država z dvema članoma svetovne deseterice, ob Nadalu je na 9. mestu še Roberto Bautista Agut, tako da zmagovalci niso sporni, četudi so seveda uživali največjo podporo gledalcev, saj je turnir gostil Madrid. In ga bo tudi prihodnje leto, morda še eno za tem ... Ko je lani postalo jasno, da bo tekmovanje s skoraj 120-letno tradicijo doživelo velike spremembe, je bilo veliko dvomov, kako se bo vse skupaj obneslo, a 80 milijonov dolarjev letno – z zavezo za 25 let –, kolikor je obljubil Pique s svojim podjetjem Kosmos, je na koncu pretehtalo.



Premierni finalni turnir, na katerem se je merilo 18 reprezentanc, ki so bile najprej razdeljene v šest skupin, dvomov ni odpihnil, v bistvu novi sistem ni odpravil nekaterih težav, ki so bile najbolj izpostavljene do lani. Denimo, da največji zvezdniki ne želijo igrati. V Madridu je seveda nastopil Nadal, Barcelonin branilec je prepričal tudi Novaka Đokovića, so pa iz svetovne deseterice manjkali Roger Federer, Dominic Thiem, Daniil Medvedjev, Stefanos Tsitsipas in Aleksander Zverev, iz top 20 je manjkalo devet igralcev. Nekateri niso želeli nastopiti, nekateri se z reprezentancami niso prebili na finalni turnir, vprašanje seveda je, ali bi igrali, če bi se.



Za veliko težavo se je izkazal obisk, saj so bile razprodane le tekme domače reprezentance, nekateri dvoboji so potekali skorajda pred praznimi tribunami, kar se v prejšnjem sistemu na najvišji ravni Davisovega pokala nikdar ne bi zgodilo. Gostitelji so tedaj pač vedno poskrbeli za izjemno vzdušje, na nevtralnem terenu tega ni bilo, nekateri navijači (francoski) so se celo odločili za bojkot, ker se ne strinjajo z novo obliko. In medtem ko v čarobni škatli niso mogli zapolniti 12.442 mest, kolikor jih je ob osrednjem igrišču Manolo Santana, sta Federer in Zverev na ekshibiciji v Ciudad de Mexicu privabila več kot 40.000 gledalcev ...

Učno leto

Ne glede na to, da se dvoboji po novem igrajo na dva dobljena niza ter so v posameznih tekmah zgolj dve partiji posameznikov in ena dvojic, je bil spored brez dvoma preveč natrpan. Sredina tekma med Italijo in ZDA se je tako denimo končala v četrtek malce čez četrto uro zjutraj ... Vsekakor je španska zmaga rešila celotni dogodek, prav tako so segle do srca bodisi solze sreče Rafaela Nadala in Roberta Bautiste Aguta (ki je bil toliko bolj čustven, ker mu je med tednom umrl oče) kot žalosti Novaka Đokovića, ko se Srbija ni prebila v polfinale, a porodni krči so na koncu več kot očitni.



»Gre za prvo izvedbo, zdaj ko je konec, lahko začnemo analizirati, kaj je bilo dobro in kako lahko izboljšamo stvari, ki niso delovale. Marsičesa smo se naučili, nove izkušnje bomo uporabili prihodnje leto,« je poudaril Javier Alonso iz Kosmosa, pri čemer je Pique že nared tudi za nove spremembe oziroma prilagoditve. Čez šest tednov bodo namreč tri avstralska mesta gostila novoustanovljeno ekipno tekmovanje pokal ATP, v katerem se bo merilo 24 reprezentanc, številni so prepričani, da je edina prava pot združitev obeh tekmovanj, obe bosta preveč.