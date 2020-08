Portorož nenavaden brez turnirja

Portorož - Poletje je v središču našega največjega obmorskega turističnega središča ponavadi tudi teniško, letošnji turnir z oznako ATP Challenge bi bil osmič zapored. Toda zlovešči virus ga je ustavil in kot pravi direktor turnirja Aljaž Kos, je bolezni covid-19 v boju s prireditelji pripadel prvi niz. A že naslednje leto bo drugače. Zastor v mednarodni moški karavani se mora sicer še dvigniti.



Dekleta so svojo serijo WTA nadaljevala pred dnevi na Siciliji, zdaj so v Pragi, odštevajo do prvega prestižnega turnirja za grand slam po prekinitvi, odprtega prvenstva ZDA. »Kakšna bo tam udeležba, lahko le ugibamo, ameriški prireditelji rinejo z glavo skozi zid, želijo si imeti odmeven turnir, res pa je, da je odpovedi že nekaj,« je dejal direktor krovne domače teniške organizacije Gregor Krušič, pohvalil Kajo Juvan za odmeven nastop v Palermu in se ozrl tudi k tej uvodni predstavi ženske poletne sezone, ko so se igralke spoznavale s povsem drugačnimi razmerami od običajnih: »Šlo je res za prav poseben protokol, ni bilo gibanja zunaj hotela in igrišča, poseben protokol je pospremil posamezne dvoboje, psihološko je bilo za igralke vse skupaj zelo zahtevno.«



Moška karavana se bo z vsem tem na najvišji ravni še spoznala, z izjemo nekaterih ekshibicijskih turnirjev in domačih tekmovanj (prav zdaj je v Portorožu teniški festival kot nekakšno nadomestilo tradicionalnega turnirja) se bo sezona zares začela onstran Atlantika v Cincinnatiju in nato v New Yorku. Na drugem grand slamu leta 2020 bosta slovenske barve predvidoma branila Aljaž Bedene in Tamara Zidanšek, Juvanova si želi v NY, ni pa še jasno, če bo imela dovolj ratinških točk.



Prvo ime omenjenega portoroškega festivala je Blaž Kavčič. Ni vajen, da je toliko časa brez potovanj. »Zdaj že pogrešam turnirje, priznam pa, da mi je daljši oddih dobro del tako zavoljo družinskega vsakdana kot tudi celjenja poškodb. Po teh sem se vedno prehitro vračal na igrišče, zdaj pa končno spet vstajam brez bolečin,« je poudaril 33-letnik, ob katerem sta bila na novinarski konferenci tudi Blaž Rola in kapetan moške reprezentance Miha Mlakar. Slednji je namreč na Obali zbral vodilne domače igralce in bil zadovoljen z učinkom: »Opravili smo dober trening in hkrati krepili moštveni duh.«