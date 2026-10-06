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Tenis

Poškodovani Jannik Sinner zapustil karavano, ker se vanjo želi vrniti zdrav

Teniška številka 1 bo po nasvetu zdravniške ekipe opravil zdravljenje zaradi vnetja kolena. Letos ne bo več igral. Letos je osvojil šest turnirjev.
Jannik Sinner je letos osvojil šest turnirjev, vključno z najprestižnejšim v Wimbledonu. FOTO: Kirill Kudrjavcev/AFP
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Jannik Sinner je letos osvojil šest turnirjev, vključno z najprestižnejšim v Wimbledonu. FOTO: Kirill Kudrjavcev/AFP
Š. R., STA
6. 10. 2026 | 12:34
3:18
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Številka 1 svetovnega tenisa Jannik Sinner je danes preko družbenih omrežij sporočil, da je zaradi poškodbe predčasno končal sezono 2026. S tem je Italijan končal ugibanja, kdaj se bo vrnil na teniško turnejo po poškodbi desnega kolena.

»Skupaj z zdravniki smo se odločili za zdravljenje kolena, kar pomeni, da je sezona 2026 zame uradno končana. Zadnjih nekaj let, še posebej finale v Torinu, mi je prineslo toliko lepih občutkov in čustev, letos pa bo drugače. Ampak trenutno moram razmišljati o svoji dolgoročni karieri,« je dejal 25-letni Italijan.

»Naredil bom vse, kar je mogoče, da se vrnem stoodstoten. Hvala vsem že vnaprej za podporo in upam, da se kmalu vidimo na igrišču,« je dodal najboljši teniški igralec na svetu. Sinner je bil vse od naslova v Wimbledonu sredi julija odsoten s turnirjev ATP, novico o predčasnem koncu sezone pa je potrdila tudi njegova ekipa.

»Po nasvetu zdravniške ekipe bo Jannik Sinner opravil zdravljenje zaradi vnetja kolena. Odločitev je bila sprejeta zdaj, da bi Janniku dali potreben čas za okrevanje pred začetkom priprav na leto 2027. Posledično Jannik v sezoni 2026 ne bo mogel sodelovati na nobenem tekmovanju,« je zapisano v izjavi.

Jannik Sinner (levo) je že potegnil črto čez letošnjo sezono in ponudil priložnost Alexandru Zverevu, da leto 2026 konča kot št. 1. FOTO: Toby Melville/Reuters
Jannik Sinner (levo) je že potegnil črto čez letošnjo sezono in ponudil priložnost Alexandru Zverevu, da leto 2026 konča kot št. 1. FOTO: Toby Melville/Reuters

Čeprav ni navedel narave poškodbe, ki ga muči že več mesecev, Sinner po poročanju italijanskega tiska trpi zaradi tendinopatije v desnem kolenu in vnetja okoli iliotibialnega traku. Sezono 2026 tako končuje s 44 zmagami in tremi porazi, šestimi naslovi (skupaj jih ima 30), vključno z Wimbledonom, in z rekordnim nizom petih zaporednih naslovov na mastersih 1000 (Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid, Rim).

Italijan je na Roland Garrosu doživel veliko razočaranje, saj je na turnir vstopil kot ogromen favorit zaradi odsotnosti poškodovanega Španca Carlosa Alcaraza. Na edinem večjem turnirju, ki ga še ni imel v svoji zbirki, je letos izpadel v drugem krogu zaradi vročinske kapi, piše francoska tiskovna agencija AFP. Njegova odsotnost bi morala privesti do spremembe na vrhu svetovne lestvice, saj je moral letos braniti še veliko točk z naslovi, ki jih je osvojil v prejšnji sezoni na Dunaju, pariškem mastersu 1000 in finalu v Torinu. Za zdaj ima na vrhu le še 1280 točk prednosti pred Nemcem Aleksandrom Zverevom, ki je to sezono osvojil svoja prva dva naslova za grand slam – Roland Garros in odprto prvenstvo ZDA –, bil je polfinalist OP Avstralije in finalist Wimbledona. V Pekingu je izpadel v četrtfinalu, a bo eden od favoritov na mastersu 1000 v Šanghaju, ki se začne v sredo.

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Jannik SinnerATPAlexander Zverevpoškodba kolena

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