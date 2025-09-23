Poslovila se je legenda svetovnega tenisa

Teniški strokovnjak Nikola Pilić, legenda hrvaškega in svetovnega tenisa, je umrl v 87. letu na Reki. Bil je prvi kapetan, ki je osvojil Davisov pokal s tremi različnimi državami, in sicer z Nemčijo v letih 1988, 1989 in 1993, Hrvaško leta 2005 ter Srbijo leta 2010.

Pilić se je leta 1939 rodil v Splitu očetu Krstu Piliću in mami Danici Tomić-Ferič pet dni pred začetkom druge svetovne vojne. S tenisom se je začel ukvarjati pri trinajstih. Želel je študirati na višji šoli v Zagrebu, a ni bil sprejet, zato se je odločil za študij v Novem Sadu.

Nikola Pilić na mednarodnem teniškem turnirju leta 1975 FOTO: Bert Verhoeff/Anefo/Dutch National Archives

Bil je del t. i. »čednih osem« (orig. Handsome Eight) med katere spadajo teniški igralciin. Britanski športni novinar in zgodovinarga je za časnik Daily Telegraph uvrstil med najboljše teniške igralce leta 1968, in sicer na šesto mesto. Leto kasneje je Pilić zasedel sedmo mesto.

Kot so zapisali pri HRT, je Pilić spremenil svetovni tenis. Postavil je tudi temelje Združenja ATP, krovne svetovne teniške organizacije. Zaslužen je za nekatere spremembe, ki so vodile k profesionalizaciji tega športa.

Kot trener je Pilić vodil številne odlične teniške igralce, bil je tudi eden ključnih ljudi na začetku velike kariere srbskega rekorderja Novaka Đokovića.