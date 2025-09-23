Poslovila se je legenda svetovnega tenisa

Neomejen dostop | že od 14,99€
Teniški strokovnjak Nikola Pilić, legenda hrvaškega in svetovnega tenisa, je umrl v 87. letu na Reki. Bil je prvi kapetan, ki je osvojil Davisov pokal s tremi različnimi državami, in sicer z Nemčijo v letih 1988, 1989 in 1993, Hrvaško leta 2005 ter Srbijo leta 2010.
Pilić se je leta 1939 rodil v Splitu očetu Krstu Piliću in mami Danici Tomić-Ferič pet dni pred začetkom druge svetovne vojne. S tenisom se je začel ukvarjati pri trinajstih. Želel je študirati na višji šoli v Zagrebu, a ni bil sprejet, zato se je odločil za študij v Novem Sadu.
Kot so zapisali pri HRT, je Pilić spremenil svetovni tenis. Postavil je tudi temelje Združenja ATP, krovne svetovne teniške organizacije. Zaslužen je za nekatere spremembe, ki so vodile k profesionalizaciji tega športa.
Kot trener je Pilić vodil številne odlične teniške igralce, bil je tudi eden ključnih ljudi na začetku velike kariere srbskega rekorderja Novaka Đokovića.
