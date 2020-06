FOTO:Potreboval je le začetek v Parizu, da se je povzpel med legende

Ko je Ivan Lendl 7. marca praznoval 60. rojstni dan, so se mu pred očmi zvrteli spomini na številne teniške podvige. V Ostravi rojeni as, ki se je preselil v ZDA leta 1981 in šest let pozneje dobil ameriško državljanstvo, je bil 270 tednov prvi igralec sveta, s 94 osvojenimi turnirji pa je tretji v zgodovini za Jimmyjem Connorsom (109) in Rogerjem Federejem (103). Najbolj mu je seveda pri srcu osem zmag na turnirjih velike četverice, še posebej prva, ki jo je dosegel 10. junija pred 36 leti v Parizu.Turnir v Roland-Garrosu 1984 se je dolgo odvijal po začrtanem scenariju. V četrtfinale se je uvrstilo sedem od prvih osmih nosilcev, v ...