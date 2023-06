Potrpežljivost se ji je bogato poplačala, tudi dobesedno

Številka 1 svetovnega tenisa in prva nosilka na OP Francije Iga Šwiatek je zanesljivo s 6:4 in 6:2 premagala šestopostavljeno mlado Američanko Coco Gauff, toda zgodbo dneva je spisala njena četrtkova tekmica. Beatriz Haddad Maia je postala prva Brazilka v polfinalu turnirja za grand slam, ko je v četrtfinalu presenetila Ons Jabeur s 3:6, 7:6 (5) in 6:1.

630.000 evrov je že zaslužilo osem polfinalistov OP Francije, naslov je vreden 2,3 milijona, finale 1,15 mio €.

Potrpežljivost je vrlina Beatriz Haddad Maia, ki je pri 27 letih prišla do največje zmage v karieri. Potrpežljiva je bila tudi proti Tunizijki, saj je zanesljivo izgubila prvi niz, jeziček na tehtnici pa na svojo stran prevesila v podaljšani igri drugega niza, v katerem je vpisala prve tri točke in se ni več ozrla nazaj. V tretjem je povsem zasenčila sedmo nosilko. Dvoboj je trajal dve uri in pol.

Ons Jabeur se je nepričakovano poslovila v četrtfinal. FOTO: Clodagh Kilcoyne/Reuters

»Teniški dvoboj je maraton, ne šprint na 100 metrov. Sem zelo potrpežljiva in nikdar se ne vdam,« je povedala levoroka igralka iz São Paula. »Vedela sem, da je moja igra na visoki ravni in čakala sem na svoj trenutek.« Postala je prva Brazilka med najboljšo četverico na velikih slamih po Marii Bueno leta 1968 in prva v odprti eri.

»Ko sem prišla sem na Roland-Garros, nisem tega pričakovala. Moj prvi cilj je bil priti v tretji krog,« je svoja pričakovanja močno prekosila 14. nosilka, ki doslej ni prišla dlje od drugega kroga, osvojila pa je dva turnirja WTA 250, lani v Birminghamu in Nottinghamu, oba na travi, ki je še najmanj podobna pariškemu pesku.

Coco Gauff je morala priznati premoč Poljakinji. FOTO: Emmanuel Dunand/AFP

»Po zaključni žogici si je pokrila glavo z rokama, ni mogla verjeti, kaj ji je uspelo. »Pogledala sem svojo ekipo in rekla, uspelo nam je!« Potrpežljiva je že vso kariero, ki je bila zaznamovana s poškodbami. »Imela sem štiri operacije in po vsaki se je težko vrniti, imela sem svojo mero težkih trenutkov. Mislim, da sem šestkrat ali sedemkrat morala počivati več mesecev in vselej začeti znova. Zdaj sem tu, izborila sem si to.« Uvrstitev v polfinale letos prinaša 630.000 evrov.

Iga Šwiatek upravičuje vlogo favoritinje. FOTO: Emmanuel Dunand/AFP

V današnjem polfinalu proti Šwiatkovi ne bo imela veliko možnosti, a poskusiti ni greh. Lahko bo sproščena in uživala na igrišču Philippe-Chatrier. Tam bosta pred tem (ob 15.00) loparja prekrižali druga nosilka Arina Sabalenka iz Belorusije in Čehinja Karolina Muchova.

V pričakovanju dvoboja Alcaraz vs. Đoković

Pri moških bo jutri prost dan, v petek pa bodo oči svetovne športne javnosti uprte v finale pred finalom med številko 1 Carlosom Alcarazom (20) in Novakom Đokovićem (36), ki lovi rekordni 23. naslov za grand slam. Favorit je mladi Španec, ki deluje nepremagljivo. Njegov trener Juan Carlos Ferrero, zmagovalec Pariza 2003, ima popolno zaupanje v svojega varovanca, da bo dosegel velike stvari.

»Morda ne bo osvojil tega turnirja, ampak najbolj pomembno je, da se zaveda svoje kakovosti in da je ambiciozen. Ni stvari, ki je ne bi obvladal v tenisu. Ob tem je tudi 100-odstotno telesno pripravljen,« je o zmagovalcu OP ZDA 2022 povedal Ferrero.