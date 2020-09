Pravična kazen ali zarota proti Novaku Đokoviću?

Prvi favorit turnirja se je moral na nenavaden način posloviti od tekmovanja. FOTO: Danielle Parhizkaran/USA Today Sports



Avstrijka se je spomnila Bedeneta

USA TODAY Sports Pablo Carreno Busta je nepričakovano četrtfinalist odprtega prvenstva ZDA. FOTO: Danielle Parhizkaran/USA Today Sports

Seveda so se v teniških in sploh športnih krogih naše južne soseščine veselili uvrstitvev četrtfinale odprtega prvenstva ZDA, zanj sploh prvega doslej na turnirjih serije za grand slam, Čehi so objokovali poraz v podaljšani igri dvakratne wimbledonske kraljiceod turnirja se je poslovila nemška teniška zvezdnicaA vse skupaj še zdaleč ni tako odmevalo kot nevsakdanja diskvalifikacija s turnirja vodilnega igralca na svetuSrb, kajpak tudi zavoljo odsotnosti, je bil tu pred začetkom podčrtan kot nesporni favorit, tudi za vodilnega slovenskega igralca, denimo, ni bilo dvomov ob vprašanju, ki smo mu ga zastavili pred začetkom turnirja: »Kdo bo končni zmagovalec?«Toda Ljubljančan si takrat še niti v sanjah ni mislil, da bo Đokoviću, pohod na novo odmevno lovoriko preprečil neljub dogodek, kakršnega je ne nazadnje pred kratkim doživel tudi sam. Bedene je namreč na prejšnjem turnirju v New Yorku, generalki za odprto prvenstvo ZDA, z žogico nehote zadel snemalca ob igrišču in nato prejel opomin. Prvi zvezdnik srbskega športa pa je podobno, sodeč po posnetku brez kakršne koli namere, zadel sodnico za črto igriščaKo je bil obrnjen s hrbtom proti njej, je po žogici udaril z loparjem za seboj, nakar je slišal le krik, se v hipu začel opravičevati, omenjena Američanka pa se je zgrudila in začelo loviti sapo, saj jo je žogica zadela v vratni predel. K sreči hujšega ni bilo, iz športnega zornega kota pa je za št. 1 svetovne teniške lestvice sledilo najhujše – izključitev s turnirja.»Ne vem, če je to pravična odločitev. Pomislite, da bi bilo na tribunah še 20.000 glasnih gledalcev, tukaj pa ni bilo nikogar, torej ni bilo pritiska, očitno pa tudi Novakove namere ne,« je ocenjeval nekdanji švedski šampion, že dolgo strokovni komentator na TV postaji Eurosport, ki povrh ne slovi kot prav velik Đokovićev privrženec. In tudi, upokojena avstrijska teniška igralka, ki sodeluje z Wilanderjem pri analizah omenjene hiše, se je v hipu spomnila prav našega Bedeneta in ob tem dodala, da kazen zanj še zdaleč ni bilo tako huda ...Navijači srbskega igralca so prepričani, da gre za zaroto proti njihovem ljubljencu, saj naj bi ta lep del teniške srenje obrnil proti sebi, potem ko je organiziral turnirja v Beogradu in Zadru, tam pa so jo številni udeleženci odnesli z zloveščim virusom ... Nato pa je sledila še njegova poteza o ustanovitvi združenja igralcev, neodvisnega od ATP, ki je nista podprla niti Federer niti Nadal. Oba, zlasti Švicar, pa na tribunah velikih teniških aren, ohranjata precej številčnejšo armado privržencev kot pa Đoković.Tako pa se je Španecuvrstil v četrtfinale po prekinjenem dvoboju, javnosti pa ponudil besede, da gre za težko odločitev, a nazadnje pravilno, saj udarec z žogico v sodnika ne more ostati nekaznovan ...