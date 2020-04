Preložili teniški spektakel

Boston - Ekshibicijsko teniško tekmovanje za Laverjev pokal med selekcijama Evrope in igralcev z drugih celin resda ne uživa takšnega ugleda kot najbolj čislane predstave za grand slam ali pa tradicionalni reprezentančni Davisov pokal, vseeno pa se je med številnimi teniškimi zanesenjaki po treh izvedbah že dodobra zasidralo. Letošnjega, ki bi morala biti od 24. do 26. septembra v že razprodani osrednji športni dvorani v Bostonu, pa ne bo. Prestavili so ga za eno leto, torej v jesen 2021.



Zataknilo se je že pred tedni, ko so prireditelji drugega grand slama v sezoni, Roland Garrosa v Parizu, zaradi ukrepov proti širitvi koronavirusa prestavili turnir iz svojega tradicionalnega pomladanskega termina na jesen. Tako se bo teniška elita v francoski metropoli zbrala od 20. septembra do 4. oktobra, sprva so onstran Atlantika trmasto vztrajali pri svojem dogodku ob tem času, v hudih dvomih pa se je znašel zlasti švicarski zvezdnik Roger Federer.



Roland Garros mu ob množici rojakov iz Švice na pariških tribunah vedno znova predstavlja poseben izziv, obenem pa je iz vrst igralcev idejni vodja Laverjevega pokala, zato tam vedno nastopa in tako je le njegovo ime že dolgo zapisano v postavi za bostonski spektakel. Toda slednjega zdaj v tem letu ne bo. "Vemo, da so naši privrženci razočarani, vendar zaradi nastale zmede v koledarju sezone moramo naš dogodek prestaviti za eno leto," je na uradni spletni strani zapisal Tony Godsick, predsednik Laverjevega pokala. V tolažbo obiskovalcem v Bostonu pa je spoznanje, da bo tako to zanimivo tridnevno tekmovanje leta 2021 ostalo na tem ameriškem prizorišču. Dosedanje tri izvedbe so gostili Praga (2017), Chicago (2018) in Ženeva (2019).