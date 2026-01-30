Presenečenje v Melbournu, Novak Đoković premagal Sinnerja in se uvrstil v finale

Srbski teniški as Novak Đoković je v polfinalu prvega turnirja za grand slam v letošnji sezoni v Melbournu presenetljivo premagal Italijana Jannika Sinnerja in se uvrstil v finale, ki ga bo igral proti Špancu Carlosu Alcarazu. Španec je v prvem polfinalnem obračunu s tri proti dve v nizih premagal Nemca Alexandra Zvereva.

Osemintridesetletnik je zmagal s 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4. Srb bo tako iskal že rekordni enajsti naslov prvaka v Melbournu in petindvajseto zmago na turnirjih za grand slam. Finale z Alcarazom bo na sporedu v nedeljo.