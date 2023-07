Presenetljivi finalistki na sveti travi; stara Ons bi že bila doma

V sobotnem finalu teniškega turnirja v Wimbledonu bomo gledali češko-tunizijski obračun in dobili novo kraljico na sveti travi. Tako Marketa Vondroušova kot Ons Jabeur še nista osvojili tretjega turnirja za grand slam v Londonu. Vondroušova je premagala Ukrajinko Elino Svitolina s 6:3 in 6:3, Jabourjeva pa Belorusinjo Arino Sabalenka s 6:7 (5), 6:4 in 6:3.

Jutri bosta polfinala pri moških. Ob 14.30 bosta loparja prekrižala branilec naslova Novak Đoković in Italijan Jannik Sinner, zatem pa številka 1 Carlos Alcaraz in Rus Daniil Medvedjev.

Vondroušova (24 let) bo prvič nastopila v finalu Wimbledona. Leta 2019 je bila finalistka na Roland-Garrosu in izgubila proti Asleigh Barty. Jabourjeva (28) se je ponovno uvrstila v finale, lani je v njem izgubila proti Jeleni Ribakini. Če bo zmagala, bo prva zmagovalka Wimbledona iz Afrike in arabske dežele.

Marketa Vondroušova se je drugič uvrstila v finale grand slama. FOTO: Glyn Kirk/AFP

Druga nosilka Sabalenka, ki je letos dobila OP Avstralije, je bila boljša v podaljšani igri prvega niza, v drugem je vodila s 4:2, zatem pa ni imela več tako dobrega servisa, kar je odlična Tunizijka izkoristila in ponovila lanski uspeh. V finalu bo favoritinja proti levoroki Vondrouševi, ki je 42. na lestvici WTA. Danes je izkoristila četrto zaključno žogico in po 2 urah in 19 minutah slavila veliko zmago.

Čehinja je sicer dobila oba dosedanja dvoboja. »Bilo je zelo težko, Arinini servisi so bili ubijalski. Hvala, ker ste verjeli vame,« je navijače pozdravila Jabourjeva, ki je znova znala nadzirati čustva: »Sodelujem s psihologom in to se pozna. Stara jaz bi izgubila in že bila doma. Zdaj pa znam globoko pobrskati po sebi in najti moč.«