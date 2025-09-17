Prestopil mejo dobrega okusa in razburil Italijo: Sinnerja primerja s Hitlerjem

Italijanski teniški zvezdnik Jannik Sinner se je po nedavnem porazu proti španskemu asu Carlosu Alcarazu v finalu odprtega prvenstva ZDA nepričakovano spet znašel v središču pozornosti. Za to je poskrbel italijanski glasbenik Fedez, ki je v objavi na družbenem omrežju instagramu razkril odlomek iz svoje prihajajoče pesmi. V njej se je obregnil ob več javnih osebnosti, med drugim tudi ob št. 2 na lestvici ATP.

»Italija ima novega idola, imenuje se Jannik Sinner. Pravi Italijan z naglasom Adolfa Hitlerja,« se glasi del besedila. Gre za jasno namigovanje na Sinnerjevo materinščino, saj 24-letni športnik prihaja iz Južne Tirolske, kjer je nemščina prvi jezik mnogih prebivalcev.

Fedez, na fotografiji z nekdanjo ženo, vplivnico in podjetnico Chiaro Ferragni, je razburil Italijo. FOTO: Jennifer Lorenzini/Reuters

Fedez, ki ga na glasbeni platformi Spotify mesečno posluša več kot 3,4 milijona ljudi, se v pesmi loteva še drugih znanih oseb. Med tarčami so tudi italijanska političarka Elly Schlein in Carlo Acutis, mladenič, ki je pri 15 letih umrl zaradi levkemije in ki ga je papež Frančišek pred kratkim razglasil za svetnika.

Objava je na družbenih omrežjih sprožila val ogorčenja. Mnogi Fedezovi oboževalci so izrazili razočaranje nad njim, za prihajajoči koncert v Milanu pa so si po poročanju italijanskih medijev številni obiskovalci premislili in že vrnili vstopnice. Sinner se na napad (še) ni javno odzval, jasno pa je, da bo omenjena pesem še nekaj časa odmevala tako v športnih kot glasbenih krogih.