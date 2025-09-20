Pretresljiva izpoved legendarnega Šveda: Nikoli se nisem tako zelo sramoval

Legendarni švedski teniški igralec Björn Borg, ki je za mnoge eden od največjih športnikov 20. stoletja, je ob predstavitvi svoje biografije Hjärtslag (Utrip srca) v pogovoru za švedsko televizijo SVT razkril temno poglavje svojega življenja po koncu kariere. Nekdanji šampion, ki je osvojil enajst turnirjev za grand slam in kar 109 tednov preživel na vrhu svetovne lestvice, je priznal, da so ga droge, tablete in alkohol pripeljali na rob prepada.

»To ni bil prav dober čas,« se je spomnil Borg. »Droge, tablete, preveč alkohola … To uničuje življenje.« Kokain je prvič poskusil, ko je živel v Milanu. Posebej pretresljiv je bil dogodek iz devetdesetih let, ko je pred ekshibicijskim dvobojem na Nizozemskem posegel po omenjenem mamilu, naslednji dan pa se je pred očmi svojega očeta Runeja zgrudil na cesti. Prebudil se je šele v bolnišnici. »Zdravnik mi je rekel: če bi prišel le malce pozneje, ne bi preživel,« je zaupal 69-letni Šved. Ob tem je priznal, da ga je bilo pred očetom neizmerno sram. »Nikoli v življenju se nisem tako sramoval.«

Bjőrn Borg je osvojil enajst lovorik na turnirjih za grand slam. FOTO: Stf/AFP

V spominih opisuje tudi incident iz leta 1989, ko je njegova takratna žena zaman poskušala preprečiti najhujše. »V telesu sem imel nevarno kombinacijo drog, tablet in alkohola, zaradi česar sem izgubil zavest,« piše v knjigi. Kot navaja švedski časnik Expressen, je Borg omenjeni dogodek označil kot prevelik odmerek in obenem klic na pomoč.

Svojo izjemno športno pot je sklenil že leta 1983 pri komaj 26 letih. Čeprav je na igriščih blestel z izjemno disciplino in hladnokrvnostjo, je njegovo življenje zunaj teniških aren vodilo v spiralo samouničevalnih navad, s katerimi se danes odkrito sooča – tudi kot opozorilo drugim.