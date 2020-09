Preveč vzponov in padcev Andyja Murraya

Felix Auger-Aliassime je potrdil svojo nadarjenost. FOTO: Matthew Stockman/AFP

Ljubljana – Najbolj zveneča žrtev drugega kroga odprtega teniškega prvenstva ZDA je bil. Le dva dni po pravem maratonu in tesni zmagi nad Japoncems 4:6, 4:6, 7:6 (5), 7:6 (4) in 6:4 je 33-letni Škot gladko izgubil s trinajst let mlajšim. Mladi Kanadčan, ki na lestvici ATP drži 21. mesto, je bil boljši s 6:2, 6:3 in 6:4.»Na trenutke sem igral kar dobro, a je bilo to premalo za uspeh. Ko potegnem črto pod svoj nastop, je bilo v moji igri preprosto preveč vzponov in padcev,« je bil samokritičen Murray, leta 2012 tudi zmagovalec turnirja za grand slam v New Yorku. Po lanski vnovični operaciji kolka je nameraval škotski zvezdnik že končati svojo športno pot, vendar pa si je nato premislil.Po približno dvajsetih mesecih je zdaj spet nastopil na enem od štirih največjih teniških turnirjev, za vidnejši dosežek pa bi – kakor je sam presodil – potreboval več težkih dvobojev. »Z njimi si utrjuješ telo. Več zahtevnih nastopov imaš za seboj, lažje ti je,« je po slovesu od tokratnega odprtega prvenstva ZDA še dejal Murray, med 7. novembrom 2016 in 20. avgustom 2017 št. 1 na svetu, ki ta čas v točkovanju ATP zaseda 115. mesto.