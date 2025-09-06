Pričakovan finale v New Yorku, Đoković brez možnosti: To pride z leti

Pričakovani finale v New Yorku. Novak Đoković še ne bo dočakal rekordnega 25. grand slama. Carlos Alcaraz je s klinično natančnostjo premagal Srba s 6:4, 7:6 (4), 6:2 ter se uvrstil v finale odprtega prvenstva ZDA. V izjemnem dvoboju, ki je do zadnjega kotička napolnil štadion Arthur Ashe, je slavil zmago. Podobno polne tribune lahko pričakujemo v Flushing Meadowsu tudi v nedeljo, potem ko je prvouvrščeni Jannik Sinner zagotovil vznemirljiv finalni obračun z zmago nad 25. nosilcem, Kanadčanom Felixom Auger-Aliassimom, s 6:1, 3:6, 6:3, 6:4.

To bo njun tretji finalni dvoboj na turnirjih za grand slam letos, potem ko je Španec Alcaraz junija rešil tri zaključne žoge in obdržal naslov na odprtem prvenstvu Francije, naslednji mesec pa Italijanu prepustil krono Wimbledona. Še preden sta utrdila svoj status superzzvezdnikov sodobne dobe, sta se Alcaraz in Sinner spopadla v četrtfinalu odprtega prvenstva ZDA, kjer je Španec zmagal po petih napornih nizih in nato osvojil naslov.

Carlos Alcaraz se je uvrstil v finale. FOTO: Clive Brunskill/AFP

»Obožujem te izzive. Rad se postavljam v take položaje,« je dejal Sinner. »On je nekdo, ki me potiska do skrajnih meja, kar je odlično, saj kot igralec dobiš najboljšo povratno informacijo. V zadnjem času sva se precej pogosto srečevala, zato se stvari nekoliko spreminjajo. Lepo je ... za šport je odlično, da obstajajo rivalstva in upajmo, da bodo tudi odlični dvoboji.«

Prvi polfinalni dvoboj v petek je bil označen za najbolj vroče vstopnice v New Yorku in je upravičil pričakovanja. Rezultat ni odražal intenzivnosti dvoboja, saj je prvak iz leta 2022 Alcaraz ob zaključni točki užival v oglušujočem navijanju.

Đoković je zmagal na njunih zadnjih dveh srečanjih, vključno v četrtfinalu odprtega prvenstva Avstralije v začetku leta, vendar je 38-letnik proti Alcarazu, ki je 16 let mlajši od njega, pokazal znake utrujenosti.

»To je nekaj, na čemer delam – doslednost v dvobojih, na turnirjih in skozi celo leto,« je povedal Alcaraz, ki ima v svoji karieri že pet naslovov na turnirjih za grand slam v primerjavi s Sinnerjevimi štirimi. »Gre za to, da v dvoboju ni vzponov in padcev. Raven, s katero začnem dvoboj, želim ohraniti visoko skozi celoten dvoboj.«

Đoković je izgubil svoj servis, ko je poslal žogico čez osnovno črto v prvi igri, in v prvem nizu si ni ustvaril niti ene priložnosti za odvzem servisa. Alcaraz je niz zaključil z neubranljivim servisom.

Sedmi nosilec, ki so ga spodbujale z zvezdniki napolnjene tribune, se je v naslednjem nizu vrnil v igro in z odličnim bekhendom izkoristil priložnost za odvzem servisa v drugi igri. Vendar Alcaraz v New Yorku še ni izgubil niza in ni nameraval začeti zdaj. Pritisnil je na plin, si priigral priložnost za odvzem servisa po tem, ko je preživel 16 udarcev dolgo izmenjavo z enim od svojih odličnih forhendov, in jo izkoristil z osnovne črte.

Novak Đoković ni imel pravih rešitev. FOTO: Maddie Meyer/AFP

Ko je v podaljšani igri zaostajal z 0:2, je Đoković premagal nasprotnika v duhoviti izmenjavi pri mreži, nato pa se za trenutek ustavil, da bi užival v vzklikih občinstva, kar je bil opomnik na Srbovo večno priljubljenost dve desetletji po njegovem prvem nastopu v glavnem žrebu Flushing Meadowsa.

Toda neustrašni Španec je ohranil zbranost in zaključil podaljšano igro z dvema močnima servisoma, preden mu je Đoković v četrti igri tretjega niza z nepravočasno dvojno napako podaril priložnost za odvzem servisa. »Ni lahko igrati proti njemu, če sem iskren,« je dejal Alcaraz, ki je dosegel dvakrat več zmagovalnih udarcev kot njegov nasprotnik. »Razmišljam o legendi, o tem, kaj je dosegel v svoji karieri. Težko je o tem ne razmišljati. To naredi soočenje z njim še težje.«

Za Đokovića je bilo usodno, ko je naredil še eno dvojno napako na predzadnji točki dvoboja. Naslonil se je na mrežo in z nasmehom čestital nasprotniku, potem ko je dvoboj izgubil s preširoko udarjenim forhendom.

»Frustrirajoče je, ko na igrišču ne moreš držati koraka s to ravnjo igre. Hkrati je to nekaj pričakovanega,« je priznal Đoković, ki je zadnjega od svojih štirih naslovov na odprtem prvenstvu ZDA osvojil leta 2023. »Pride s časom in starostjo.«

Dogajanje na odprtem prvenstvu ZDA se nadaljuje v soboto s finalom ženskih posameznic, kjer bo Američanka Amanda Anisimova poskušala preprečiti obrambo naslova Arine Sabalenka, medtem ko bo lovila svoj prvi naslov na turnirjih za grand slam.