    Tenis

    Pričakovan finale v New Yorku, Đoković brez možnosti: To pride z leti

    V finalu OP ZDA se bosta pomerila glavna favorita Jannik Sinner in Carlos Alcaraz. Španec ni oddal niza srbskemu veteranu, Italijan enega Kanadčanu.
    Jannik Sinner je bil boljši kot Felix Auger-Aliassime. FOTO: Mike Segar/Reuters
    Galerija
    Jannik Sinner je bil boljši kot Felix Auger-Aliassime. FOTO: Mike Segar/Reuters
    P. Z., STA
    6. 9. 2025 | 07:19
    6. 9. 2025 | 07:24
    5:24
    A+A-

    Pričakovani finale v New Yorku. Novak Đoković še ne bo dočakal rekordnega 25. grand slama. Carlos Alcaraz je s klinično natančnostjo premagal Srba s 6:4, 7:6 (4), 6:2 ter se uvrstil v finale odprtega prvenstva ZDA. V izjemnem dvoboju, ki je do zadnjega kotička napolnil štadion Arthur Ashe, je slavil zmago. Podobno polne tribune lahko pričakujemo v Flushing Meadowsu tudi v nedeljo, potem ko je prvouvrščeni Jannik Sinner zagotovil vznemirljiv finalni obračun z zmago nad 25. nosilcem, Kanadčanom Felixom Auger-Aliassimom, s 6:1, 3:6, 6:3, 6:4.

    To bo njun tretji finalni dvoboj na turnirjih za grand slam letos, potem ko je Španec Alcaraz junija rešil tri zaključne žoge in obdržal naslov na odprtem prvenstvu Francije, naslednji mesec pa Italijanu prepustil krono Wimbledona. Še preden sta utrdila svoj status superzzvezdnikov sodobne dobe, sta se Alcaraz in Sinner spopadla v četrtfinalu odprtega prvenstva ZDA, kjer je Španec zmagal po petih napornih nizih in nato osvojil naslov.

    Carlos Alcaraz se je uvrstil v finale. FOTO: Clive Brunskill/AFP
    Carlos Alcaraz se je uvrstil v finale. FOTO: Clive Brunskill/AFP

    »Obožujem te izzive. Rad se postavljam v take položaje,« je dejal Sinner. »On je nekdo, ki me potiska do skrajnih meja, kar je odlično, saj kot igralec dobiš najboljšo povratno informacijo. V zadnjem času sva se precej pogosto srečevala, zato se stvari nekoliko spreminjajo. Lepo je ... za šport je odlično, da obstajajo rivalstva in upajmo, da bodo tudi odlični dvoboji.«

    Prvi polfinalni dvoboj v petek je bil označen za najbolj vroče vstopnice v New Yorku in je upravičil pričakovanja. Rezultat ni odražal intenzivnosti dvoboja, saj je prvak iz leta 2022 Alcaraz ob zaključni točki užival v oglušujočem navijanju.

    Đoković je zmagal na njunih zadnjih dveh srečanjih, vključno v četrtfinalu odprtega prvenstva Avstralije v začetku leta, vendar je 38-letnik proti Alcarazu, ki je 16 let mlajši od njega, pokazal znake utrujenosti.

    »To je nekaj, na čemer delam – doslednost v dvobojih, na turnirjih in skozi celo leto,« je povedal Alcaraz, ki ima v svoji karieri že pet naslovov na turnirjih za grand slam v primerjavi s Sinnerjevimi štirimi. »Gre za to, da v dvoboju ni vzponov in padcev. Raven, s katero začnem dvoboj, želim ohraniti visoko skozi celoten dvoboj.«

    Đoković je izgubil svoj servis, ko je poslal žogico čez osnovno črto v prvi igri, in v prvem nizu si ni ustvaril niti ene priložnosti za odvzem servisa. Alcaraz je niz zaključil z neubranljivim servisom.

    Sedmi nosilec, ki so ga spodbujale z zvezdniki napolnjene tribune, se je v naslednjem nizu vrnil v igro in z odličnim bekhendom izkoristil priložnost za odvzem servisa v drugi igri. Vendar Alcaraz v New Yorku še ni izgubil niza in ni nameraval začeti zdaj. Pritisnil je na plin, si priigral priložnost za odvzem servisa po tem, ko je preživel 16 udarcev dolgo izmenjavo z enim od svojih odličnih forhendov, in jo izkoristil z osnovne črte.

    Novak Đoković ni imel pravih rešitev. FOTO: Maddie Meyer/AFP
    Novak Đoković ni imel pravih rešitev. FOTO: Maddie Meyer/AFP

    Ko je v podaljšani igri zaostajal z 0:2, je Đoković premagal nasprotnika v duhoviti izmenjavi pri mreži, nato pa se za trenutek ustavil, da bi užival v vzklikih občinstva, kar je bil opomnik na Srbovo večno priljubljenost dve desetletji po njegovem prvem nastopu v glavnem žrebu Flushing Meadowsa.

    Toda neustrašni Španec je ohranil zbranost in zaključil podaljšano igro z dvema močnima servisoma, preden mu je Đoković v četrti igri tretjega niza z nepravočasno dvojno napako podaril priložnost za odvzem servisa. »Ni lahko igrati proti njemu, če sem iskren,« je dejal Alcaraz, ki je dosegel dvakrat več zmagovalnih udarcev kot njegov nasprotnik. »Razmišljam o legendi, o tem, kaj je dosegel v svoji karieri. Težko je o tem ne razmišljati. To naredi soočenje z njim še težje.«

    Za Đokovića je bilo usodno, ko je naredil še eno dvojno napako na predzadnji točki dvoboja. Naslonil se je na mrežo in z nasmehom čestital nasprotniku, potem ko je dvoboj izgubil s preširoko udarjenim forhendom.

    »Frustrirajoče je, ko na igrišču ne moreš držati koraka s to ravnjo igre. Hkrati je to nekaj pričakovanega,« je priznal Đoković, ki je zadnjega od svojih štirih naslovov na odprtem prvenstvu ZDA osvojil leta 2023. »Pride s časom in starostjo.«

    Dogajanje na odprtem prvenstvu ZDA se nadaljuje v soboto s finalom ženskih posameznic, kjer bo Američanka Amanda Anisimova poskušala preprečiti obrambo naslova Arine Sabalenka, medtem ko bo lovila svoj prvi naslov na turnirjih za grand slam.

    Tenis
    Tenis

    Na OP ZDA smo dobili prvi finalistki, lahko Sabalenka končno zmaga?

    Beloruska teniška igralka bo letos tretjič igrala v finalu turnirja za grand slam. Njena nasprotnica bo 24-letna domačinka Amanda Anisimova.
    5. 9. 2025 | 07:18
    Preberite več
    Tenis
    OP ZDA

    Sinner strl rojaka in se prebil med najboljše štiri

    Italijanski teniški igralec Jannik Sinner je v treh nizih slavil proti Lorenzu Musettiju. V polfinalu ga čaka Kanadčan Felix Auger-Aliassime.
    4. 9. 2025 | 07:39
    Preberite več
    Premium
    Tenis
    Odprto prvenstvo ZDA

    Zabavno bi bilo, če bi Novak osvojil 25. naslov

    New York čaka na polfinalni spektakel Alcaraz vs. Đoković. Kaja Juvan pred prihodom v Ljubljano govorila o favoritih kot tudi prizoriščih in najljubši hrani.
    Siniša Uroševič 3. 9. 2025 | 14:54
    Preberite več
    Tenis
    Tenis

    Alcaraz z lahkoto v polfinale, kjer ga čaka Đoković

    Dobili smo prvi polfinalni par odprtega prvenstva ZDA. V petek se bosta srečala Carlos Alcaraz in Novak Đoković. Jannika Sinnerja četrtfinalni obračun še čaka.
    Matic Rupnik 3. 9. 2025 | 07:16
    Preberite več
    Tenis
    US Open

    Sinner za četrtfinale potreboval le 81 minut

    Jannik Sinner si je brez težav zagotovil nastop v četrtfinalu odprtega prvenstva ZDA. Proti tretji nosilki Coco Gauff je napredovala tudi Naomi Osaka.
    2. 9. 2025 | 07:33
    Preberite več
    Tenis
    Odprto prvenstvo ZDA

    Nov udarec za Zvereva, zelo trpel tudi Sinner

    Kanadski teniški igralec Félix Auger-Aliassime je na odprtem prvenstvu ZDA presenetil favoriziranega Nemca.
    Miha Šimnovec 31. 8. 2025 | 08:18
    Preberite več
    Zimski športi
    Alpsko smučanje

    Maria Riesch po lanski težki ločitvi našla srečo s 25 let starejšim Štajercem

    Nekdanja nemška smučarska zvezdnica je zaupala, da je njen novi partner najboljši možni sopotnik za njen novi življenjski začetek.
    Miha Šimnovec 4. 9. 2025 | 18:20
    Preberite več
    Premium
    Slovenija
    Zdravstvo

    Med oktobrom in decembrom pričakujte izplačilo Vzajemne

    Le desetina tistih, ki bi se lahko, se je odločila za delnice. A še vedno bo imela družba daleč največ delničarjev.
    Barbara Eržen 5. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Svet
    ZDA in Ekvador

    Trump naročil usmrtitev 11 ljudi brez ustreznega sodnega postopka

    Obsojenci so domnevno pri obali Venezuele v čolnu prevažali mamila, zato je Trump naročil njihovo usmrtitev. Marco Rubio je Ekvadorju obljubil varnostno pomoč.
    5. 9. 2025 | 07:48
    Preberite več
    Svet
    Posebna poročevalka ZN

    Ameriške sankcije zarezale v življenje Francesce Albanese

    Posebna poročevalka ZN Francesca Albanese se spoprijema z omejitvami gibanja ter finančno in profesionalno izolacijo.
    Gašper Završnik 4. 9. 2025 | 19:20
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Sandi Kavalič, Gen-I

    Zeleni prehod nujen, hkrati pa se tudi izplača

    Slovenija je dobro vpeta v energetske sisteme, zato bi lahko podnevi skoraj brezplačno rabili elektriko, ponoči pa prodajali po relativno visokih cenah.
    Borut Tavčar 6. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energija: doživetje in priložnost

    Ko reka prinaša več kot elektriko ali ko hidroenergija poganja turizem

    Turistični projekti, povezani z energetsko infrastrukturo, pospešujejo delovna mesta, razvoj podjetništva in prepoznavnost občin kot trajnostnih destinacij.
    Polona Malovrh 6. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Zeleni prehod

    Kako ujeti evropski vlak podnebne nevtralnosti

    Zeleni prehod ni le nujna, ampak tudi razvojna priložnost za nova delovna mesta in tehnološke inovacije.
    Marjana Kristan Fazarinc 6. 9. 2025 | 04:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Kompetenčni center za čipe

    Slovenija s centrom za čipe in polprevodnike

    Brez polprevodnikov in čipov ni zelenega in digitalnega prehoda, ne sodobnih diagnostičnih metod in varnosti
    Marjana Kristan Fazarinc 5. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več

    OP ZDANew YorkCarlos AlcarazJannik SinnerNovak Đokovićfinalegrand slam

