Pripotovale na Obalo brez prvih dveh zvezdnic

Teniški spektakel je pred vrati: v petek in soboto bo namreč slovenska ženska reprezentanca v najmočnejši zasedbi na domačem igrišču prenovljenega portoroškega stadiona v Luciji poskusila ugnali favorizirano Španijo. Zmagovalna ekipa se bo uvrstila na septembrski finalni turnir pokala Billie Jean King, v primeru podviga bi Slovenke drugič nastopile v sklepnem dejanju tega tekmovanja. Prvič, novembra 2023, so zablestele v Sevilli ter se uvrstile med najboljše štiri na svetu.

Tokrat pa so Španke na slovensko obalo pripotovale brez svoje prve igralke Cristine Bucsa, 31. na lestvici WTA, njihova globalno najbolj znana teniška igralka Paula Badosa, ki pa se je tokrat namesto za reprezentančni nastop odločila za turnir v Linzu, kjer je v torkovem popoldnevu izgubila z velikim upom avstrijskega ženskega tenisa Lilli Tagger s 4:6, 6:7 (5).

Vseeno pa ima Španija v svojih vrstah nekaj izkušenih igralk, pričakovati gre zelo živahno dogajanje na portoroški peščeni podlagi. Pri naši vrsti udarno moč predstavljajo Veronika Erjavec (99. na WTAi), Kaja Juvan (105.) in Tamara Zidanšek (128.). V ekipi so še Dalila Jakupović (379.), Nika Radišić (798.) in Alja Senica (949.).