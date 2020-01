FOTO:Proti najboljšima realna slovenska poraza

Glede na to, da Polona Hercog do zadnjega ni vedela, ali bo lahko igrala v Melbournu ali ne, je iztržek povsem sprejemljiv. FOTO: AFP

Ashleigh Barty je imela v 1. kolu zavoljo velikih avstralskih pričakovanj kar nekaj težav, v drugem pa je že ujela pravi ritem. FOTO: AFP



Poslej s fizioterapevtom

V drugem nizu je Sereno Williams na cedilu pustil forehand, ko se je izkopala iz težav, ni skrivala čustev. FOTO: AFP

Melbourne – Najboljša teniška igralka v zgodovini in najboljša ta čas,in, sta končali slovenske nastope v ženskem delu OP Avstralije. Američanka, ki je v lovu na rekordni 24. naslov za grand slam, je s 6:2, 6:3 ugnala, Bartyjeva, ki je prvič na domačem slamu prva nosilka in s tem veliki avstralski up, pa s 6:1, 6:4. Slovenkama je bilo skupno, da sta slabo odigrali uvodni niz in bili veliko enakovrednejši v drugem, za obe pa je bil poraz realen.V novejši dobi je slovenski tenis doživel nekaj zvezdnih trenutkov – denimo zmago Katarine Srebotnik nad Sereno Williams na Roland Garrosu ali pa nedavna partija Hercogove sna osrednjem wimbledonskem igrišču –, a včerajšnji dan je bil v Melbournu vendarle nekaj posebnega. Na osrednjem igrišču sta se zvrstila kar dva dvoboja z našima igralkama, ki bi le težko imeli bolj vznemirljivi tekmici. Če je Serena najboljša igralka v zgodovini, je Bartyjeva, lanska zmagovalka Roland Garrosa in št. 1, na očeh domače javnosti, ki je v mrzličnem pričakovanju, kdaj bo konec zmagovalne suše, potem ko pri ženskah zadnji avstralski naslov sega v leto 1978 (), pri moških pa v 1976 ().Hercogovi ni šlo najbolj na roko, da je morala v dveh dneh odigrati dva dvoboja, saj po težavah s hrbtom ta čas ni najbolje telesno pripravljena. Prvega niza, v katerem je zadela zgolj 39 odstotkov prvih servisov, je bilo tako ekspresno konec, v drugem se je bolje kosala s prvo nosilko, imela nekaj priložnosti, a jih ni izkoristila, po 66 minutah igre se je v 3. kolo prebila Bartyjeva.»Prvi niz je bil slab, drugega pa sem taktično odigrala, kot je bilo dogovorjeno. Pozna se, da v zadnjem času nisem igrala, prav tako ne trenirala, v daljših točkah me zmanjka. Če bi bile za mano idealne priprave, bi bila zdaj zelo razočarana, glede na vse, kar se je dogajalo, pa je razplet turnirja povsem sprejemljiv,« je ocenila Hercogova, ki se je pred OP Avstralije precej več kot tenisu posvečala terapijam in bila bitko s časom, da bi bila nared. Možna je bila tudi odpoved nastopa.»Težava je bila, ker se je en dan zdelo že vse v redu, naslednji pa me je spet 'zgrabilo'. Najprej sem v pripravljalnem obdobju v enem mesecu in pol pustila dušo na igrišču, potem pa se zgodi nekaj takšnega. Res ni bilo preprosto, toliko težje je bilo vse skupaj, ker sem si želela igrati, hkrati nisem želela tvegati poslabšanja. Nekaj časa nisem vedela niti, ali bo potrebna operacija, a k sreči ne bo. Bom pa zdaj v ekipo dodala fizioterapevta, ki bo potoval z mano, brez tega ne bo šlo,« je pojasnila Hercogova, ki upa, da bo v drugi polovici februarja lahko igrala na močnih turnirjih v Dubaju in Dohi.Tamara Zidanšek se je dvoboja s Sereno Williams lotila (pričakovano) živčno, s takšno igralko se pač še ni merila, četudi je lani prav v Melbournu igrala proti višje uvrščeni na lestvici WTA(4.) Uvodni niz je bil hitro v Američankinih rokah, v drugem pa se je razvil pravi boj, predvsem ko je Slovenka dvakrat zapored na svoj servis izničila zaostanek 0:40. Williamsova je imela v tem obdobju precej težav s forehandom, v izjemni šesti igri, ko so zaradi dežja zaprli streho nad igriščem, je rešila tudi tri žogice za break, odtlej pa Zidanškova ni osvojila nobene igre več ...»Dober dvoboj, zares dobro se je upirala, ni mi kar prepustila zmage. V drugem nizu sem naredila preveč napak, morala sem prebroditi svoje notranje boje. Vedela sem, da moram zaigrati bolje, sicer bo pred mano še dolg večer,« je ocenila Williamsova.